أوروبا ترفع العقوبات على "أجنحة الشام" السورية للطيران

قال ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وشركة ”أجنحة الشام للطيران“ السورية، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد رفع العقوبات التي كان يفرضها على الشركة الخاصة، بعد أن وُضعت على قائمة سوداء بسبب اتهامات بمساعدتها في تهريب مهاجرين إلى التكتل.

وفرض الاتحاد العقوبات في ديسمبر/ كانون الأول، متهما الشركة بنقل ركاب إلى روسيا البيضاء ليتمكنوا بعد ذلك من عبور الحدود بشكل غير مشروع للاتحاد الأوروبي، فيما تسبب بأزمة لاجئين وأزمة إنسانية.

وكانت الولايات المتحدة وضعت شركة الطيران على قائمة سوداء كذلك، قائلة إن الحكومة السورية استغلتها في نقل مسلحين وأسلحة ومعدات أخرى خلال الحرب التي اندلعت في البلاد في 2011.

وذكر متحدث باسم الاتحاد، في بيان، أن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد وقع قرار رفع الشركة من قائمة العقوبات يوم الـ18 من يوليو/ تموز.

وقال المتحدث ”اتخذ المجلس قرار شطب أجنحة الشام، إذ اعتبر أن الإجراءات التقييدية أحدثت الأثر المنشود فيما يتعلق بهذا الكيان. وبحسب المعلومات المقدمة إلى المجلس، فقد أوقفت أجنحة الشام مشاركتها في الأنشطة التي فُرضت عليها العقوبات بسببها“.

ورحبت الشركة، التي تعمل حاليا بثلاث طائرات، إلى وجهات معظمها داخل الشرق الأوسط، بقرار رفع العقوبات عليها.

وقال مدير تطوير الأعمال والموارد البشرية في شركة أجنحة الشام أسامة ساطع، اليوم، إن الشركة اعترضت على قرار وضعها على قائمة العقوبات ووصف القرار بأنه ”غير محق“.

وقال ”اعترضنا طبعا على هذه العقوبات، وقدرنا أن نصل لنتيجة أنه تم شطب الشركة من قائمة العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الاوروبي. هذا لا يعني أننا سنقوم باستئناف الرحلات الآن إلى أوروبا“.

وتابع: ”تم التأكيد من قبلهم أننا بريئون كل البراءة في الموضوع الذي اتُهمنا به.. هو بارقة أمل. شطب اسم الشركة من لائحة العقوبات يجعل توجهنا في طلب أذونات بالهبوط بأحد المطارات الأوروبية، أسهل“.