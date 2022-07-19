الأردن.. اكتظاظ غير مسبوق في جسر الملك حسين والاصطياف يفاقم الأزمة

شهد جسر الملك حسين بين الأردن والأراضي الفلسطينية اكتظاظًا غير مسبوق، اليوم الثلاثاء، وفق ما قاله مسؤول أردني، عازيًا ذلك إلى عدم قدرة الجانب الإسرائيلي على استيعاب أعداد المسافرين المتزايدة بعد انتهاء موسم الحج، وعيد الأضحى.

وفي قاعة الانتظار داخل مبنى جسر الملك حسين كان نحو 350 مسافرًا ينتظرون دورهم للصعود إلى حافلات تنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر.

وقال مدير إدارة أمن الجسور العقيد الركن رأفت المعايطة، لوكالة ”فرانس برس“ إن ”ما يحدث الآن هو ارتفاع غير مسبوق في أعداد المسافرين مقارنة مع الأعوام الماضية“.

وأضاف أن هناك ”أسبابًا عدة أدت الى ارتفاع العدد، منها انقطاع الناس عن السفر خلال فترة جائحة كورونا، وعودة مغتربين، وعطلة المدارس، والاصطياف، وانتهاء عيد الأضحى والحج“.

وأوقفت السلطات الأردنية والإسرائيلية مؤخرًا العمل بشروط كانت فرضتها على المسافرين، وبينها التسجيل عبر منصات إلكترونية، وإجراء فحص للكشف عن فيروس ”كورونا“، وشهادة تثبت تلقي اللقاح، ما شجع البعض على السفر.

وقال المعايطة إن ”عدد المغادرين يوميًا هو بحدود 6 الى 7 آلاف مسافر، والطرف الآخر (إسرائيل) يشترط علينا ألا يتجاوز العدد 80 إلى 90 حافلة بسعة 50 راكبًا، ما يعادل 4 آلاف إلى 4500، وهذا ما يجعل البعض غير قادرين على المغادرة“.

وأشار إلى ”عدم قدرة الجانب الإسرائيلي على التعامل مع عدد أكبر قد يكون لأسباب لوجستية، مثل وجود عدد غير كافٍ من الموظفين، وعدم قدرة القاعات على استيعاب أعداد كبيرة“.

وأكد أن الوضع الذي يمر به جسر الملك حسين ”غير مسبوق نهائيًا مقارنة مع الفترات الماضية“.

ويخضع المغادرون في معبر جسر الملك حسين لإجراءات تدقيق، وختم جوازات سفر في قاعة الانتظار، ثم يصعدون إلى حافلة تقلهم عبر شارع مغلق داخل المعبر إلى مبنى في الجانب الإسرائيلي، حيث يخضعون لإجراءات مماثلة، ثم يعبرون إلى الجانب الفلسطيني.

وفي قاعة الانتظار، قال الثمانيني إبراهيم عريقات، المتوجه إلى بلدة أبو ديس قرب مدينة القدس: ”آتي إلى الأردن للعلاج، لكن العبور خلال المرتين الأخيرتين كان صعبًا جدًا“.

وبحسب السلطات، استقبل جسر الملك حسين مليونًا وعشرين ألف مسافر منذ بداية العام 2022.

وأعلنت إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، وواشنطن، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، إلى المنطقة أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة لتمديد العمل بساعات فتح المعبر وصولًا إلى أن يفتح على مدى الساعات الـ24.

وذكرت تقارير إعلامية أن ذلك سيطبق، اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وهناك 3 معابر رسمية بين الأردن وإسرائيل اللذين تربطهما معاهدة سلام منذ العام 1994، وهي: معبر الشيخ حسين/نهر الأردن شمال الأردن، وهو مخصص للسياح، ومعبر وادي عربة في الجنوب وهو مخصص للإسرائيليين، وجسر الملك حسين/ألنبي، الوحيد المخصص للفلسطينيين.