رئيس الخطوط القطرية: "وباء" العمل من المنزل يغذي فوضى السفر

قال رئيس الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، يوم الإثنين، إن ”وباء“ العمل من المنزل ساهم في نقص في العمالة يلقي الكثيرون باللوم عليه في عرقلة السفر في أوروبا هذا الصيف.

ويواجه قطاع الطيران صعوبة في تأمين العاملين اللازمين للتعامل مع قفزة في السفر الجوي بعد الجائحة، ما يدفع مطار هيثرو في لندن إلى فرض قيود على السعة الاستيعابية لتفادي تأجيلات، وهو تحرك أدى إلى خلاف علني مع شركة طيران الإمارات التي مقرها دبي.

وامتنع الباكر خلال حديثه إلى الصحفيين في معرض فارنبوروه الجوي عن التعقيب بشكل مباشر على هيثرو، حيث هو عضو في مجلس المديرين، ويملك جهاز قطر للاستثمار حصة 20% في المطار الأكثر ازدحاما في بريطانيا، وقال: ”نواجه نفس المشكلة في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا“.

وأشار إلى أنه ”لهذا فإنه فعلا وباء في صناعتنا، كل هذا حدث لأن الناس تعلموا الحصول على مال سهل من العمل من منازلهم، وهناك عدد أقل من الناس الآن يريدون الحضور وأداء وظائفهم التي كانوا يقومون بها“.

وأوضح الباكر أن ”هذا له تأثير ضخم على المطارات في أرجاء أوروبا وبالطبع هيثرو هو أحد المراكز الأكبر في أوروبا“.

واتهمت نقابات عمالية في بريطانيا شركات طيران ومطارات بانتهاز فرصة الجائحة لخفض الوظائف والرواتب. ومن ناحية أخرى تتبادل شركات طيران ومطارات الاتهام بالفشل في الاستعداد بشكل ملائم لقفزة بعد الجائحة في الطلب على السفر الجوي.

وبحسب بيانات نشرت مؤخرا، فإن عدد العاملين بالقطاع في بريطانيا يقل بمقدار 400 ألف عما كان في بداية الجائحة.