رئيس طيران الإمارات: السفر الجوي يجب أن يصمد في وجه الاضطرابات حتى 2023

قال تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، اليوم الاثنين، إن قطاع السفر الجوي الذي يعاني اضطرابات شديدة سيعود إلى حالة التوازن في عام 2023، ويتعين ”أن يصمد حتى ذلك الحين“.

وانتقد كلارك، الذي كان يتحدث في فعالية في معرض فارنبرة للطيران، مديري مطار هيثرو لعدم توقعهم انتعاش السفر قبل فوات الأوان.

وجاءت تصريحات كلارك، بعد أن رفضت طيران الإمارات يوم الخميس بغضب مطالب مطار هيثرو بخفض الطاقة الاستيعابية.

وأعلنت شركة الطيران والمطار في وقت لاحق عن اتفاق للحد من مبيعات التذاكر الجديدة للرحلات الجوية من مطار هيثرو حتى منتصف أغسطس/ آب.