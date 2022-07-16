10 مدن أوروبية "منسية" تغنيك عن زيارة باريس وروما

تزخر أوروبا بالكثير من المدن التي يمكن زيارتها وقضاء وقت ممتع فيها، نظرا لما تتمع به من جمال طبيعي وأماكن سياحية وتاريخية، ولكن ليس بالضرورة أن تكون تلك التي تحظى بشهرة واسعة مثل باريس وروما.

وفي هذا الجانب، رصدت مجلة ”كوندي ناست ترافيلر“ السياحية الأمريكية، أبرز 10 مدن أوروبية وصفتها بـ“المنسية“، والتي يمكن الحصول على تجربة ممتعة وفريدة حال زيارتها.

ترونديم

كانت مدينة ”ترونديم“ في النرويج، خلال الفترة ما بين (1050- 1536م) واحدة من أهم المواقع المقدسة في أوروبا.

ويوجد في المدينة أحد أفضل فنادق البلاد، وهو فندق ”بريتانيا“ والعديد من المطاعم الفاخرة.

تحتوي أيضا على كاتدرائية ”نيداروس“ مع العديد من المتاحف المثيرة للاهتمام، ويمكن أيضا الاستمتاع بركوب القوارب على النهر و التجديف بـ“الكاياك“ والرحلات الاستكشافية.

تيرانا

تعتبر تيرانا عاصمة ألبانيا، وهي مدينة نابضة بالحياة، وتعكس التطور السريع للتاريخ.

يوجد في المدينة العديد من التذكارات المعمارية الرائعة التي تجسد الحقبة الشيوعية في البلاد.

كما تمتلك العديد من المناظر الخلابة والطبيعية المحيطة بها، مثل جبل داجتي المغطى بالثلوج.

ومع ذلك، يمكن تجربة الحياة الليلية الفريدة في تيرانا.

زامورا

تحتوي مدينة زامورا في إسبانيا، على أكثر الكنائس الرومانية في جميع أنحاء أوروبا البالغ عددها 24 والتي تم بناؤها جميعًا في القرن الثاني عشر والثالث عشر.

كما تعد واحدة من أهم المناطق التي تحتوي على المباني الفنية الحديثة في إسبانيا بعد مدينتي برشلونة ومليلية.

تروغير

تقع مدينة تروغير على جزيرة صغيرة في كرواتيا، وهي مليئة بالأماكن الساحرة وتشتهر بشوارعها الضيقة والقديمة ومنازلها التي تعود إلى العصور الوسطى.

تفتخر المدينة أيضا بالعديد من المباني الجميلة التي تجسد مجدها بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر.

ناربون

تقع ناربون جنوب غرب فرنسا، وتتميز المدينة بسحر خاص وشواطئها الممتعة والفنادق والمنتجعات الصحية ويمكن زيارة وسط المدينة التي تتميز بتاريخها الذي يعود إلى العصور الوسطى.

بيتورث

أما ”بيتورث“ التي تقع بقلب منتزه ”ساوث داونز“ الوطني في المملكة المتحدة، كانت تُعرف دائمًا بمجموعة من متاجر التحف، وأصبحت الآن تحتوي على مجموعة من المتاجر المستقلة والمقاهي التي يجب زيارتها.

تعتبر منطقة ”كودراي بارك“ واحدة من أشهر المناطق وتم الاعتراف بها في جميع أنحاء العالم على أنها موطن لـ“لعبة البولو“ البريطانية.

تضم المدينة أيضا منزل ”ورث هاوس“ الفخم الذي يعود إلى القرن السابع عشر.

سالونيك

انضمت سالونيك في اليونان للمدن الإبداعية من قبل اليونسكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، واشتهرت بفن الطبخ، وتحتوي على اللوحات الجدارية والحمامات العثمانية.

وتتميز المدينة بتراثها الغني متعدد الثقافات، ففي أوائل القرن العشرين، كانت تحتوي على أكبر عدد من السكان اليهود في أوروبا ويوجد إرث هذا المجتمع اليهودي في كل مكان بالمدينة.

أوخريد

تعتبر منطقة البلقان موطنا لبعض المواقع الساحلية المذهلة وتتميز بالبحيرات المتعددة.

وتعد بحيرة ”أوخريد“ واحدة من أقدم وأعمق البحيرات في أوروبا والتي تقع على امتداد شمال مقدونيا وألبانيا.

وتعد هذه المدينة القاعدة المثالية للاسترخاء على ضفاف البحيرة والاستمتاع بالسباحة في المياه العذبة وحمامات الشمس مع الطبيعة المذهلة.

غالبا ما يشار إلى البحيرة باسم ”جزر غالاباغوس الأوروبية“، وذلك بفضل تنوعها البيولوجي والتاريخ الديني البيزنطي والهندسة المعمارية.

كورك

تعتبر كورك ثاني أهم مدن جمهورية إيرلندا، وثاني أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان.

غالبا ما يغفل السائحون عن زيارة كورك، إلا أنها مدينة صاخبة تتميز بالأجواء المحلية الودودة.

وتعتبر كورك عاصمة الطهي في إيرلندا وتضم مزيجا رائعا من المطاعم والحانات، وهناك أيضا العديد من صالات العرض والمتاحف والكاتدرائيات والمعالم التاريخية التي يمكنك مشاهدتها.

غدانسك

تتمتع غدانسك في بولندا، بالمعالم التاريخية الرائعة والتي تعكس تاريخ الحرب العالمية الثانية.

وتملك المدينة واحدة من أفضل القلاع في أوروبا وهي قلعة ميلبورك أكبر قلعة في العالم من حيث مساحة الأرض.