طيران الاتحاد تسير رحلاتها من وإلى مطار هيثرو بكامل طاقتها في يوليو

قالت شركة طيران الاتحاد في أبو ظبي، اليوم الجمعة، إنها ستسير كل رحلاتها الخمس يوميا من مطار هيثرو في لندن وإليه بكامل طاقتها حتى نهاية يوليو/ تموز، بعد أن طلبت سلطات أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما خفض الطاقة الاستيعابية للرحلات لتخفيف التكدس.

وقالت الشركة في بيان لها: ”أولويتنا خلال الأشهر القادمة تتمثل في الحفاظ على مرونة عملياتنا وحماية خطط سفر عملائنا الذين يتنقلون من مطار (هيثرو) وإليه“.

وكانت الاتحاد للطيران قد احتفلت مؤخراً بوصول الرحلة الافتتاحية لطائرتها الجديدة إيرباص A350-1000 إلى الولايات المتحدة. حيث انطلقت من مطار أبوظبي الدولي بتاريخ 30 يونيو، متجهة إلى مطار نيويورك، جون كينيدي الدولي.

وتُعدّ الطائرة المرتبة لنقل 371 راكبًا أول طائرة من هذا الطراز من أصل خمس طائرات أخرى ستنضم إلى أسطول الاتحاد هذا العام.