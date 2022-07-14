عشية زيارة بايدن.. السعودية تفتح أجواءها أمام جميع الناقلات الجوية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، في وقت متأخر يوم الخميس، أن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي ”تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء“.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر، إن القرار يأتي ”استكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي“.

وأضافت أن القرار يأتي أيضا ”في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية“.

ويأتي هذا القرار عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، قادما من إسرائيل.

وكانت وكالة ”رويترز“ نقلت في وقت سابق من يوم الخميس، عن مسؤول أمريكي لم تكشف هويته، أن السعودية ”ستسمح قريبا لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق مجالها الجوي دون عوائق وبتسيير رحلات طيران مباشرة من إسرائيل لنقل المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج“.

وسيصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جدة، يوم الجمعة، قادما من إسرائيل، فيما ذكرت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، سيكون في استقباله بالمطار لدى وصوله.