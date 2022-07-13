رأس الخيمة والدوحة في قائمة "أعظم 50 وجهة في العالم"

أصدرت مجلة ”تايم“ الأمريكية قائمة لما سمّتها ”أعظم 50 وجهة في العالم“، لعام 2022، حيث جاءت رأس الخيمة الإماراتية، والدوحة القطرية كمدينتين عربيتين وحيدتين في القائمة.

وأشارت المجلة إلى أن التقييم تم بناءً على ”المغامرات الناشئة“ في إمارة رأس الخيمة، واستضافة العاصمة القطرية لمباريات كأس العالم العام الجاري.

وأوضحت شبكة ”سي أن أن“ الامريكية، الأربعاء، أنه تم إعداد القائمة من قبل مراسلي المجلة في العالم، مع التركيز على الأماكن التي تقدم تجارب جديدة ومثيرة.

وأشارت الشبكة إلى أن الوجهات الخمسين تشمل الأماكن الكلاسيكية والمواقع الأقل استكشافًا، والقاسم المشترك لهذه الاماكن هو أنها ”تزدهر وتنمو وتتغير“.

وشملت القائمة مدنا وأماكن في أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا وغيرها.

أمريكا الشمالية

وفي الولايات المتحدة، أوصت ”التايم“ بمراكز الساحل الغربي العصرية في بورتلاند وأوريغون وسان فرانسيسكو، ومدينة ميامي الساحلية في فلوريدا، و ”مدينة العودة“ في ديترويت بميشيغان، إلى جانب وجهة التزلج الشتوية ”بارك سيتي“ بولاية يوتاه.

وفي كندا، جاءت تورنتو عاصمة أونتاريو ومدينة ركوب الأمواج الصغيرة توفينو في القائمة التي شملت كولومبيا البريطانية والوجهات الشاطئية الشهيرة لجامايكا وريفييرا ناياريت في المكسيك.

أمريكا الجنوبية

وجذبت مدينة سالتا الواقعة في شمال غرب الأرجنتين الجبلي، وقرية إل تشالتين في حديقة لوس جلاسياريس الوطنية في البلاد، انتباه المجلة.

وشملت جزيرة رابا نوي في تشيلي – والمعروفة بجزيرة إيستر – وجزر غالاباغوس في الإكوادور التي تعتبر من العجائب البركانية.

أوروبا

وفي بريطانيا، شملت القائمة مقاطعة ديفون وبلدة بورتري في جزيرة سكاي الاسكتلندية، فيما تضمنت القائمة في دول أوروبية أخرى مدينية ”مرسيليا“ في فرنسا و ”كوبنهاغن“ (الدنمارك) وسكيلفتيا (السويد) وفالنسيا (إسبانيا) و ”كالابريا“ الإيطالية ومدينة ”ثيسالونيكي“ اليونانية القديمة، ومنطقة ”ألينتيخو“ البرتغالية ومنتجع ”دولني مورافا“ التشيكي ومدينة ”كاوناس“ المحصنة في ليتوانيا ومدينة إسطنبول في تركيا.

آسيا وأفريقيا

وشملت القائمة ولاية كيرالا وأحمد آباد الهندية، وكذلك جزر سيتوشي وكيوشو اليابانية وسيول في كوريا الجنوبية ومقاطعة بالي الإندونيسية.

فيما تضمنت القائمة في أفريقيا العاصمة الكينية نيروبي والعاصمة الرواندية كيغالي وحديقة زامبيزي السفلى الوطنية في زامبيا.