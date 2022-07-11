فندق "ريتز كارلتون" في موسكو يغير اسمه وشعاره

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

غيّر فندق ”ريتز كارلتون“، أحد أفخم الفنادق في روسيا، اسمه بعد أن أعلنت شركة ”ماريوت انترناشونال“ تعليق عملياتها في روسيا؛ بسبب الهجوم الذي تشنه موسكو في أوكرانيا.

وجرى تغيير اسم ”ريتز كارلتون“، الواقع على مسافة قريبة من الساحة الحمراء والذي تطل بعض غرفه على الكرملين، ليصبح ”ذا كارلتون موسكو“.

وبات للفندق موقع إلكتروني جديد وشعار جديد، ولم يتسنّ الاتصال بالفندق، الإثنين، للتعليق على الأمر.

وكانت شركة فنادق ”ريتز كارلتون“ المتفرعة من ”ماريوت إنترناشونال“، تقوم بتشغيل الفندق ذي الخمس نجوم.

وفي مارس/آذار الماضي قالت ”ماريوت إنترناشونال“ إنها ”تشعر بحزن بالغ إزاء العنف المروع الذي يطال شعب أوكرانيا“، معلنة تعليق عملياتها في روسيا.

وعلقت مئات الشركات الغربية مثل ماكدونالدز وكوكا كولا عملياتها في روسيا أو انسحبت منها في أعقاب بدء الهجوم الروسي على اوكرانيا، أواخر فبراير/ شباط الماضي.