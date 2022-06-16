مصر.. إلغاء جميع القيود المتعلقة بجائحة كورونا على القادمين إلى البلاد

قررت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، إلغاء جميع القيود المتعلقة بجائحة كورونا المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى البلاد، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد.

وقال سعد، عقب اجتماع لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على قرار ينص على أن تُلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية.

ووردت القيود في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم (1) لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محليًا وعالميًا، والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح عبد الغفار أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، كما تم تقديم 4.5 مليون جرعة تنشيطية، في حين تتوفر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.

كما استعرض الوزير المصري الإجراءات والجاهزية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بخصوص مرض جدري القرود، موضحًا أن الوزارة تقوم بالتوعية بطرق الانتقال والإجراءات الواجب تنفيذها لتفادي الإصابة به.

ولفت عبد الغفار إلى أن الوزارة قامت بتوفير 800 كاشف حمض نووي والعمل على توفير 550 كاشف إضافي خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري، ومخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتفعيل إجراءات الحجر البيطري فيما يخص الحيوانات القادمة من الخارج وتنشيط الترصد في الحيوانات، كما يتم تدريب الأطقم الصحية فيما يتعلق بوسائل التشخيص المبكر والعلاج.

وترأس الاجتماع، الذي جمع بين الحضور الوجاهي وتقنية ”الفيديو كونفرانس“، رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين.