مقابل 110 آلاف دولار.. جولة بطائرة خاصة على مجمعات "ديزني" الترفيهية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة ”ديزني“ عن عرض يتيح زيارة مجمعاتها الترفيهية الاثني عشر في مختلف أنحاء العالم بواسطة طائرة خاصة مقابل 110 آلاف دولار عن الشخص الواحد.

ويوفر العرض الذي أعلنته الشركة الأبرز عالميًا في مجال الترفيه، وأطلقت عليه تسمية ”مجمعات ديزني حول العالم – مغامرة بواسطة طائرة خاصة“، رحلة تنقل 75 شخصًا من محبي ”ديزني“ إلى مجمعاتها الموجودة في: كاليفورنيا، وطوكيو، وشنغهاي، وهونغ كونغ، وباريس، وفلوريدا، في تموز/يوليو 2023.

وتشمل هذه الرحلة، بالإضافة إلى مجمعات ”ديزني“، زيارة معالم بارزة، من بينها تاج محل في أغرا الهندية، والأهرامات في الجيزة المصرية.

ويوفر العرض كذلك فرصة نادرة لزيارة موقع ”سكاي ووكر رانش“ الذي أنشأه المخرج الأمريكي جورج لوكاس (سلسلة أفلام ”ستار وورز“) بالقرب من سان فرانسيسكو.

ويقول عرض الشركة: ”ستسافرون برفاهية مستقلين طائرة بوينغ 757 المجهزة خصيصًا للشخصيات المهمة، والتي يديرها طيران آيسلندا الرسمي، وتتمتعون بإمكانات تتيح رحلات مباشرة لزيادة الوقت الذي يمضيه الأشخاص في كل وجهة“.

ويرافق المسافرين في الطائرة عدد من ”الخبراء“ يقدمون لهم تفسيرات ومعلومات في شأن مختلف جوانب رحلتهم.

وتشكل هذه الرحلة أغلى عرض سفر وفرته ”ديزني“ حتى اليوم، وينبغي ألا يقل عمر المسافر عن 12 عامًا.

وأعلنت ديزني، الشهر الماضي، أن المجمعات الترفيهية زادت رقم أعمالها بواقع أكثر من الضعف خلال عام (+109%).

وكان ذلك مدفوعًا خاصة بمعدلات ارتياد ”ديزني لاند باريس“ التي عوضت جزئيًا تراجع الإقبال على مدن الترفيه الخاصة بالمجموعة في هونغ كونغ وشنغهاي.

وكان معدل النفقات لكل زائر أعلى بـ40 % من المستوى المسجل في الربع عينه، من العام 2019، أي قبل بدء الجائحة.

ومن كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، حققت المتنزهات الترفيهية نتائج تشغيلية موازية تقريبًا لتلك المسجلة في قسم الفيديو والسينما والتلفزيون، بعدما تكبدت، العام الماضي، خسائر كبيرة جراء القيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

غير أن المديرة المالية كريستين ماكارثي حذرت من أن عودة تفشي الوباء، وإعادة فرض تدابير العزل، من شأنهما تخفيض النتائج التشغيلية خلال الربع الحالي بواقع 350 مليون دولار.

وقال بوب تشابيك إن النتائج المحققة على صعيد المجمعات الترفيهية، وأيضًا قسم التلفزيون والفيديو والسينما ”تثبت أننا أمام فئة قائمة بذاتها“.

وفي المحصلة، حقق رقم الأعمال ارتفاعًا بنسبة 23 % خلال عام مسجلًا 19,2 مليار دولار.