إسرائيل تعلن فتح مجالها الجوي أمام الرحلات من وإلى قطر خلال المونديال

أعلنت إسرائيل، يوم الأربعاء، عن فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية للمرور من وإلى قطر خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وبحسب بيان صادر عن سلطة المطارات الإسرائيلية، نقله الموقع الإلكتروني لقناة ”i24 news“ الإسرائيلية، فإن هذا الإعلان جاء عقب التوصل إلى ”تفاهمات“ مع سلطات الطيران الأردنية، والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية.

وجاء في البيان أنه ”بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، وسلطة الطيران المدني الإسرائيلي، تم التوصل إلى تفاهمات مع سلطات الطيران الأردني والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية بفتح المجال الجوي الإسرائيلي في شهر المونديال بهدف توفير مسار قصير ومباشر لشركات الطيران المختلفة من أوروبا والولايات المتحدة إلى قطر والعودة من هناك“.

وأضاف البيان أن ”وحدة إدارة النقل الجوي-رقابة تل أبيب، التابعة لسلطة المطارات الإسرائيلية، ستدير عملية النقل الجوي التي ستدخل إسرائيل من المجال الجوي القبرصي إلى المجال الجوي الأردني من جهة الشرق وبالعكس من جهة الغرب“.

ونقلت القناة تصريحًا صادرًا عن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، قالت فيه إن ”دولة إسرائيل تكشف عن روح رياضية، وتتيح فتح حدودها الجوية لصالح ركاب الرحلات“، المتجهة والعائدة إلى ومن قطر.

وأضافت الوزيرة ميخائيلي: ”وزارة المواصلات تكشف عن مرونة مهنية أمام شركات الطيران والدول المختلفة.. أرحب بالتعاون ويسعدني تعزيز تعاونات إقليمية أخرى“.

من جانبه، أشار موقع ”تايمز أوف إسرائيل“، إلى أن هذا القرار ”جاء بعد أسبوع من موافقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يسمح لمشجعي كرة القدم الإسرائيليين بالسفر إلى قطر خلال المونديال، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين“.

وذكر بيان مشترك صادر عن وزراء الخارجية، والدفاع، والثقافة، والرياضة، في إسرائيل، أن ”المواطنين الإسرائيليين، الذين لا يمكنهم عادة دخول قطر إلا بجواز سفر أجنبي، سيتمكنون من السفر بحرية، وحضور المباريات هناك خلال البطولة المقبلة“.

وتتضمن شروط الصفقة التي تم التوصل إليها مع ”الفيفا“، أنه ”يجب على الإسرائيليين الراغبين في الذهاب إلى قطر، شراء تذكرة للعبة، ثم التقدم عبر الإنترنت للحصول على بطاقة هوية مشجع، والتي تمنح حاملها بعد الموافقة عليها، إمكانية الدخول إلى قطر“.

ويأتي ذلك وسط جهود تبذل أيضًا لتسهيل الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى قطر، حيث لا تزال هذه المشكلة دون حل، لأن الاتفاق الذي أعلنت عنه إسرائيل، الأربعاء، لا يشمل الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل وقطر.

وكانت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، كشفت في أيار/ مايو الماضي، أن إسرائيل اقترحت تسيير رحلات جوية مباشرة إلى قطر، خلال ”مونديال 2022“ للسماح لآلاف الإسرائيليين بحضور المونديال.

ووصفت الصحيفة الخطوة بأنها ”غير المسبوقة“، قائلة إن ”السلطات الإسرائيلية والقطرية تنظران في إمكانية تسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة، للسماح لآلاف المشجعين الإسرائيليين، الذين ضمنوا مقاعدهم في ملاعب قطر، لحضور مباريات المونديال، دون الحاجة إلى رحلات وسيطة“.

وأضافت أن ”السلطات الإسرائيلية ستضع أمام نظيرتها القطرية اقتراحًا بتسيير رحلات جوية مباشرة بين الدولتين خلال المونديال“.