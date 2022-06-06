ارتفاع عدد السياح عالميا 3 مرات خلال الربع الأول من 2022

ارتفعت أعداد السياح، على مستوى العالم، ثلاث مرات في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، مدفوعة خصوصا من النشاط في أوروبا على وقع تخفيف قيود مكافحة وباء كوفيد، وفق ما أعلنت منظمة السياحة العالمية الإثنين.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، سُجل وصول 117 مليون سائح في دول العالم، مقارنة بـ41 مليونا في الفترة نفسها من العام السابق، بينما أظهرت الأرقام ارتفاعا بنسبة 182%، وفق المنظمة.

ورغم أن الأرقام لا تزال أقل بنسبة 61% عن تلك المسجلة في الربع الأول من 2019، أي قبل عام على تفشي الوباء، إلا أنها أظهرت أن السياحة تواصل الانتعاش بوتيرة قوية في وقت ”تُرفع القيود وتُستعاد الثقة“، بحسب المنظمة.

وأضافت المنظمة: ”سُجل قرابة 47 مليون سائح في آذار/مارس، من أصل العدد الإضافي البالغ 76 مليون سائح المسجل عالميا في الأشهر الثلاثة الأولى، ما يظهر أن التعافي يتسارع“.

وسُجلت الزيادة خصوصا في أوروبا التي استقبلت عددا أكبر بأربع مرات تقريبا مقارنة بـ2021، أي بزيادة بنسبة 280%، وسُجل نمو قوي أيضا في الأمريكيتين، حيث ارتفع عدد السياح أكثر من مرتين، 117% وفي الشرق الأوسط بنسبة 132%.

وقالت المنظمة، ”يُتوقع أن يتواصل الانتعاش التدريجي خلال 2022، في وقت تخفف مزيد من الوجهات أو تُلغي قيود السفر ويُطلق العنان للطلب“، مشيرة إلى ”زيادة كبيرة في حجوز السفر“.

وفي الثاني من حزيران/يونيو، كانت 45 وجهة سفر ثلثاها في أوروبا قد ألغت القيود المرتبطة بكوفيد، بينما في آسيا كان عدد متزايد من الدول قد بدأ في تخفيف تلك القيود.

غير أن منظمة السياحة الدولية أبقت على توقعات مستقبلية حذرة للأشهر المقبلة، نظرا للمخاطر المرتبطة بالبيئة الاقتصادية الصعبة والغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب المنظمة، ”يبدو أن الهجوم الروسي على أوكرانيا كان له تأثير مباشر محدود على النتائج ككل حتى الآن“.

وحذرت من ”تداعيات اقتصادية عالمية كبيرة للحرب، من خلال زيادة تكلفة الوقود والطاقة ما ينجم عنه ارتفاع كلفة النقل والإقامة بالنسبة لقطاع السياحة ما قد يؤثر على تعافي القطاع“.