تونس.. حرب أوكرانيا وتراجع الرحلات الجوية يهددان السياحة

قال وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا وتراجع الرحلات الجوية، يهددان الموسم السياحي في البلاد.

وأكد بلحسين في مقابلة مع ”إرم نيوز“، أن ”العمل جار على تجاوز ذلك لتنشيط السياحة واستعادة عافيتها للوصول إلى موسم ناجح بأعداد كبيرة من السياح“.

وعملت تونس مع انطلاق بداية الموسم السياحي للعام الجاري، على تهيئة الظروف الملائمة لاستقطاب السياح وتوفير عوائد مالية معتبرة، في ظل ما تشهده من أزمة اقتصادية خانقة وإشكاليات في تمويل الموازنة بالموارد المالية.

وأضاف الوزير أن ”الأرقام المسجلة حتى الساعة في تحسن قياسا بالعام الماضي، ورغم هذا التحسن إلا أن الأرقام مازالت في حدود 40% مقارنة 2019 التي تعتبر سنة استثنائية سجلت أعلى أرقام منذ 2010“.

وقال: ”نعمل على تحقيق إنجازات 2019، ولو تمكنا من تحقيق نسبة 60% مما تحقق في 2019 فهذا الأمر سيكون جيدا، لكن لا يجب أن ننسى بأن هنالك بعض العناصر التي تعرقلنا وهي الحرب الأوكرانية وإشكالية النفاذ للوجهة التونسية“.

وأوضح أنه ”في حال تجاوز هاتين المشكلتين قد نحقق نتائج 2019، أو نحقق أكثر من ذلك“.

وحول إشكالية النفاذ الى الوجهة التونسية وتأمين الرحلات على إثر تراجع أسطول شركة الخطوط الجوية التونسية، أفاد بأنه ”إذا ما أردنا تحقيق قدرة تنافسية مقارنة بالدول الأخرى يجب أن نتمكن من تأمين الرحلات الجوية بطرق ميسرة سواء بالرحلات المنتظمة وغير المنتظمة“.

وبين بلحسين أن ”الوزارة تواجه إشكاليات في الرحلات المنتظمة التي تؤمنها شركة الخطوط التونسية التي تراجع أسطولها بعد جائحة كورونا وهو ما يؤثر على جاهزية الشركة، وأن عمليات شراء طائرات جديدة تنطلق قريبا“.

وأردف: ”نعمل على التنسيق مع شركات طيران أخرى وهي متعهدة إلى حد اللحظة بتنظيم رحلات الى تونس، لذلك علينا تأمين المعابر الحدودية والجوية حتى يتسنى لنا استقبال السياح“.

وبخصوص التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن تونس وتأثيرها على سعي الوزارة لاستقطاب السياح، شدد الوزير على أن ”العلاقات مع الجزائر متميزة وجيدة وتاريخية بين الشعبين وحكومتي البلدين“.

ولفت إلى أن ”السلطات التونسية في تواصل دائم مع الجزائر على المستوى الحكومي وعلى المستوى المهني، منها الجامعة المهنية للسياحة وكل الأطراف الفاعلة في قطاع السياحة“.

وأشار إلى أن ”الرحلات الجوية موجودة بين تونس والجزائر ونهدف إلى رفع عدد الرحلات بانتظار إعادة فتح الحدود البرية“.