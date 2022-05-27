إيطالي ينشئ أول مزرعة نحل سياحية في العالم

أنشأ مربي نحل إيطالي يُدعى روكو فيلومينو أول مزرعة نحل في العالم مخصصة للسياحة، حيثُ توفر لزائرها خدمة النوم بجانب خلية نحل عملاقة، وعلى طنين أكثر من مليون نحلة في الهواء.

وأعلن مربي النحل الإيطالي فيلومينو، عن مزرعته السياحية، التي أطلق عليها اسم ”نحل في الهواء“، عبر الموقع الإلكتروني لشركة ”إير بي إن بي“ الأمريكية الخاصة بسوق منازل العطلات.

وروّج الإيطالي فيلومينو لمزرعته بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للنحل، الذي صادف يوم 20 من شهر أيار/مايو من كل عام.

ويقع مكان الإقامة الفريد في مزرعة مربي النحل فيلومينو الخاصة بزراعة الزيتون، خارج قرية ”كروتولي“ الخلابة الواقعة جنوب إيطاليا.

وصمم منزل عطلات ”نحل في الهواء“ الفنان دافيد تاغليابو، وجرى تمويل إنشاء المنزل من خلال تمويل الجماعي، حيث عمل على بنائه بمساعدة متطوعين محليين.

وصمم تاغليابو هيكل المنزل المتواضع بالكامل من خشب شجرة التنوب وخشب البتولا، حيث بلغت تكلفة إنشائه 17 ألف دولار أمريكي فقط.

ورغم أن المنزل قد لا يبدو جاذبًا كثيرًا للوهلة الأولى، ولكن ما يجعله فريدًا حقًا هو أنه مبني حول خلية نحل عملاقة تضم أكثر من مليون نحلة.

وكانت الفكرة الرئيسة من تصميم المنزل، هي أن ينام الزوار على ”أزيز“ النحل، وهو صوت طنين معروف بتأثيره المهدئ، حيثُ قال مربي النحل فيلومينو: ”إن المزرعة تسمح للضيوف بالنوم على صوت أكثر من مليون نحلة“.

وأوضح أن ”هذا هو المكان الأول في العالم حيث يمكنك النوم منغمسًا في الصوت المميز ورائحة النحل، وتجربة علاج النحل بالطريقة الأكثر أصالة وطبيعية“.

وأثناء الاستلقاء داخل المبنى، يمكن للضيوف أيضًا التحديق من خلال صندوق تم إنشاؤه خصيصًا في السقف لرؤية النحل منشغلًا ببناء مستعمراته.

وأضاف فيلومينو أن ”في حين أنه لا شيء مثيرًا عند العيش مع خلية نحل مفتوحة في غرفة المعيشة الخاصة بك لأكثر من 10 سنوات، إلا أن هذا الموقع الصاخب يستحق بالتأكيد فئة تصنيف المنازل الجاذبة عبر موقع ”إير بي إن بي“.

ويمكن للضيوف أثناء الإقامة في منزل ”نحل في الهواء“، الاستمتاع بتناول وجبة إفطار من الألبان الإيطالية ”الريكوتا“ والفراولة والبسكويت محلي الصنع وبالطبع العسل.