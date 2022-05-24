مصر توافق على تسيير رحلات جوية بين صنعاء والقاهرة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مصر على تسيير رحلات مباشرة بين العاصمة اليمينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين والقاهرة، وذلك ضمن إطار الهدنة التي وقعت بوساطة من الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك بعد إقلاع أول رحلة تجارية الأسبوع الماضي، منذ ست سنوات، من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وكتب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في تغريدة على ”تويتر“: ”نعرب عن عميق شكرنا للحكومة المصرية الشقيقة على تلبية طلب الحكومة اليمنية والموافقة على تسيير رحلات مباشرة بين صنعاء والقاهرة وفقا لاتفاق الهدنة“.

وأكد الوزير اليمني: ”ستعمل الجهات المختصة في البلدين خلال الأيام القادمة للتنسيق واستكمال الإجراءات الفنية لتسيير الرحلات“.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبّر فيه عن ”خالص شكره … للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن“.

ونقل البيان عن وزير الخارجية المصري أمله “ في أن تسهم تلك الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن“.

في الثاني من نيسان/أبريل، دخلت هدنة حيز التنفيذ بوساطة من الامم المتحدة على أن تستمر لشهرين. ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016.

وأعلن الحوثيون، الأسبوع الماضي، أنهم ”يدرسون“ تمديدا محتملا للهدنة التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ قال، إنه يعمل مع الجانبين من أجل تخطي التحديات“ وضمان ”تمديد الهدنة“.

وفي الـ 16 من الشهر الجاري، أقلعت أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، من مطار صنعاء الدولي، المغلق منذ أكثر من 6 سنوات، نحو العاصمة الأردنية عمّان، بموجب اتفاق الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة.

وسبق أن رفضت الحكومة اليمنية، في الـ26 من أبريل/ نيسان الماضي، إعطاء تصريح لأولى الرحلات التجارية من مطار صنعاء؛ بسبب ”عدم التزام ميليشيا الحوثيين بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية“، معبّرة عن مخاوفها من استغلال الحوثيين للرحلات التجارية في ”تهريب العشرات من قياداتها خارج البلاد بأسماء ووثائق مزورة“.