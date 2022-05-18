مصر: افتتاح مطار "سفنكس" الدولي في يوليو

تبدأ مصر في تشغيل مطار ”سفنكس“ الدولي الجديد بالقرب من أهرامات الجيزة بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل، بهدف تخفيف الضغط على مطار القاهرة الرئيس وتعزيز السياحة، وفق ما جاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء.

ويمثل افتتاح المطار القريب من المتحف المصري الكبير، وهو متحف جديد في الجيزة على مشارف القاهرة الكبرى، خطوة من خطوات تسهيل سبل الوصول إلى المواقع التاريخية والأثرية للزوار، مع روابط لمنتجعات البحر الأحمر الشهيرة مثل شرم الشيخ والغردقة.

وقفزت عائدات السياحة، وهي مصدر رئيس للعملة الأجنبية لمصر، إلى ثلاثة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021 ارتفاعا من 987 مليونا قبل عام مع تعافي حركة السفر والسياحة من تأثيرات قيود كوورونا، قبل أن تتأثر بتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وحسب بيان الحكومة المصرية، فقد استعرض وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار سفنكس الدولي، غرب القاهرة بمحافظة الجيزة.

وأوضح الوزير أنه ”تم إنجاز 90 % من مشروع تطوير المطار، وأن التطوير يستهدف جعله مطاراً عالمياً مجهزاً بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية، وأن المطار يعد أحد المطارات المهمة التي تخدم قاطني محافظات الجيزة والفيوم والمنوفية، وبني سويف والمنيا، لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي.

وأفاد بأن ”تطوير مطار سفنكس سيسمح بتشغيل الرحلات المحلية، والدولية، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، كما سيخدم أيضاً حركة الصادرات بصورة كبيرة“، مبينا أن ”أعمال التطوير تتضمن زيادة المساحة الكلية للمطار لتصبح 24 ألف متر مسطح، مع زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 900 راكب في الساعة“.

ووفقا للوزير، سيشمل التطوير ”تزويد المطار بمحطة تبريد جديدة بزيادة قدرها 6440 طن تبريد، ومحطة كهرباء جديدة بطاقة 7.5 ميجا، إلى جانب إضافة 6 مصاعد، و8 سلالم متحركة، و4 كباري لتحميل الركاب تخدم 4 طائرات، وتزويده بـ20 كاونترا للجوازات، و 26 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر، و3 سيور للحقائب، مع زيادة عدد أجهزة فحص الحقائب بأشعة الـ X-Ray لتصبح 13 جهازاً، إلى جانب جعل المهبط يتسع لـ 8 طائرات بطرازات مختلفة“.