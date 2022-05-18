"المونيتور": مصر تتطلع إلى الخليج لمواجهة الركود السياحي بسبب حرب أوكرانيا

تسعى مصر إلى زيادة عدد السائحين من دول الخليج العربي، في وقت يكافح فيه قطاع السياحة الحيوي للتغلب على الانتكاسة التي يعانى منها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعاقت الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، التدفق الطبيعي للسياح من البلدين، حيث يشكل السياح القادمون من البلدين نحو ثلث إجمالي عدد السياح الذين يتدفقون على مصر سنويًا.

وأشار موقع ”المونيتور“ في تقرير الثلاثاء، إلى أن السياحة تشكل إلى جانب عائدات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، أحد المصادر الرئيسة للعملة الأجنبية في مصر التي تأثر اقتصادها أيضا بضغوط التضخم بسبب الحرب الأوكرانية.

ولفت إلى أن مصر اتخذت إجراءات قاسية في محاولة للتغلب على تداعيات الحرب، بما في ذلك خفض قيمة العملة المحلية بنسبة 15 % في مارس/آذار الماضي، إلى جانب السعي للحصول على برنامج مساعدات طارئة من صندوق النقد الدولي.

حملة ترويجية

وفي أواخر الشهر الماضي، أطلقت وزارة السياحة المصرية حملة ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان ”إجازتك في مصر“ – لجذب الزوار الأجانب الذين يخططون لقضاء إجازة صيفية في الخارج.

وتستهدف الحملة بشكل أساسي الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن.

وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة إن الحملة تهدف أيضًا إلى تنشيط السياحة الداخلية.

وكانت مصر أطلقت في مارس/ آذار الماضي حملة مماثلة بعنوان ”اتبع الشمس“ لجذب السياح من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.

ويتوقع مسؤولو السياحة في مصر، أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى إعاقة نمو عائدات القطاع، فيما قالت نائبة وزير السياحة غادة شلبي الشهر الماضي، إن ”توقعات السياحة المصرية في عام 2022 ليست أعلى من العام الماضي“، دون ذكر أي تقديرات.

وأشارت شلبي إلى أن الحكومة تتطلع إلى جذب السياح من الهند وباكستان والمغرب والجزائر ودول الخليج التي تعد شريكا تجاريا واقتصاديا قويا لمصر.

دول الخليج

وأشارت البيانات التي نشرتها وزارة السياحة منتصف العام الماضي إلى أن نحو 20 % من السياح الذين اعتادوا زيارة مصر قبل جائحة فيروس ”كورونا“ جاؤوا من الدول العربية، لافتة إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى، تليها الكويت والإمارات.

وفي عام 2021، حققت مصر إيرادات سياحية تجاوزت 13 مليار دولار، ما أدى إلى عودة مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لبيانات الوزارة.

أوكرانيا وروسيا

ووفقا لـ“المونيتور“ فإنه في عام 2019 جاءت أوكرانيا في المركز الثاني بعدد السياح الذين يزورون مصر إذ بلغ عددهم 1.6 مليون زائر بزيادة نحو 32 % عن عام 2018.

ووفقا للسفارة الأوكرانية في القاهرة دخل مصر أكثر من 727 ألف سائح أوكراني في عام 2020 يشكلون 21 % من إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا مصر في ذلك العام.

وفي الوقت نفسه، كانت روسيا دائمًا في طليعة أسواق التصدير السياحي إلى مصر إذ زار ما يقرب من 3 ملايين سائح روسي الدولة العربية في عام 2014، قبل أن تفرض موسكو حظرًا على الرحلات الجوية المباشرة إلى الوجهات السياحية المصرية في أعقاب تحطم طائرة روسية مستأجرة عند إقلاعها من شرم الشيخ في عام 2015، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصًا.

وفي يوليو/ تموز الماضي رفعت روسيا الحظر المفروض على رحلات الطيران من وإلى مصر وفقا للتقرير الذي أشار إلى أنه منذ ذلك الحين زار مصر 700 ألف روسي حتى نهاية عام 2021، مع دخول 125 ألف سائح روسي البلاد في أول أسبوعين من عام 2022.