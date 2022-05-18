انقطاع كهرباء مطار عدن وحوادث طائرات "اليمنية" تثير جدلا واسعا في اليمن‎‎

أثار انقطاع التيار الكهربائي بصورة مفاجئة و لعدة دقائق في مطار عدن الدولي جنوب اليمن، الثلاثاء، وما سبقه من حوادث في طائرات شركة طيران اليمنية، موجة سخط و جدل واسعيين بين اليمنيين، الذين اكتظت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشوراتهم.

وتداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو للانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي في مطار عدن الدولي، ويظهر فيها مسافرون ومستقبلون يضيئون فلاشات جوالاتهم داخل صالات المطار، وسط سخط شعبي وانتقادات لاذعة، لاسيما وأن الانطفاء الكلي للكهرباء في المطار تزامن مع وصول رحلتين إحداهما من مصر وأخرى من السعودية.

ونفى مسؤول الإعلام في مطار عدن، عادل حمران، على صفحته في فيسبوك، أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية وناشطون، تفيذ بسرقة مولد كهرباء المطار، موضحا أن ما حدث من انطفاء لحظي للكهرباء، كان أمرا طبيعيا، لما تشهده المدينة ككل من حالة تدهور في منظومة الكهرباء التي تعمل لست ساعات فقط خلال اليوم، بينما تنقطع لما يقرب من 16 ساعة.

وأشار حمران، أن ماتم تصويره في المطار من انطفاء للكهرباء، كان لمدة دقيقتين أو ثلاث، وهي المدة التي تفصل بين انطفاء الكهرباء العمومية وبين تشغيل المولد الكهربائي الخاص بالمطار، لافتا إلى أن ذلك جزء من معاناة متكاملة يعانيها البلد وعدن خاصة.

وحمل ناشطون وزير النقل اليمني وهيئة الطيران وطيران اليمنية وإدارة مطار عدن مسؤولية تردي أوضاع خدمات المطار ، فيما ربط آخرون ذلك بالأوضاع الخدمية ككل في عدن وعلاقتها بالجانب السياسي، والإهمال الحكومي للمحافظات المحررة، فضلا عن ارتباط توقيتها تزامنا مع إعادة افتتاح مطار صنعاء.

ما سر اختفاء مولدات كهرباء مطار #عدن التي كانت تعمل بقوة 3 ميغاوات والتي تبرع بها التحالف للمطار في وقت سابق، اين ذهب، كيف اختفت هل تم بيعها وما هي القصة؟!.. pic.twitter.com/NhxOQCjnq2 — رندة سلطان (@RandhSu77) May 17, 2022

ويوم الثلاثاء، وقف اجتماع ترأسه وزير النقل اليمني، عبدالسلام حميد، مع وكلاء هيئة الطيران المدني ومدراء المطارات، في عدن، أمام جملة من المعوقات التي تسببت في تعثر عدد من الخدمات والمشاريع المقرة سابقا، وما آلت إليه الأمور مؤخرا من مشكلات في مطار عدن وطائرات شركة اليمنية.

ووجه وزير النقل اليمني، الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالعاصمة عدن، بعدم منح تراخيص تجديد مزاولة المهنة للطيارين والطواقم الفنية العاملة بالمطارات بعد استكمال الفترة الممنوحة، كما وجه بسرعة فتح مظاريف مناقصة مد الكيبل الكهربائي الرئيس من محطات التوليد الى مطار عدن الدولي، والبدء بتنفيذ العمل بصورة عاجلة بالتنسيق مع مؤسسة الكهرباء.

وفي اجتماع آخر عقده وزير النقل اليمني، الثلاثاء، مع قيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية، في عدن، كرس لبحث الوضع الفني للطائرات والتأكيد على أهمية عملية فحصها وصيانتها بشكل دوري ومستمر لتفادي أي حوادث.

ووجه الوزير بضرورة تدشين رحلات جوية خارجية من مطار الريان الدولي بصورة عاجلة لخدمة محافظة حضرموت.

حوادث متكررة

وكان وزير النقل اليمني، قد شكل لجنة خاصة، للتحقيق في حوادث متكررة تتعرض لها طائرات شركة طيران اليمنية، الناقل الرسمي المعتمد في اليمن، منها ماحدث يوم الخميس الماضي في مطار العاصمة المصرية القاهرة، وما سبقها من حوادث مماثلة في مطار عدن الدولي، كان أبرزها انفجار أحد إطارات طائرة اليمنية أثناء هبوطها في مدرج المطار في 4 مايو / أيار 2022، وهي حوادث أثارت سخط اليمنيين.

وتعرضت إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية، في مطار القاهرة الخميس الماضي، لعطب مفاجئ في محركها، وانفجار أحد إطاراتها، أثناء محاولة إقلاعها إلى عدن.

وتسببت تلك الحادثة بإخلاء الطائرة من المسافرين الذين تداولوا صورا ومقاطع فيديو للواقعة على منصات التواصل الاجتماعي.

#تنويه

الأخوة الداخلين والواصلين إلى مطار عدن الدولي كل واحد يجيب بيتـــري ( كشاف) ، المطار بلا سراج ،توهنوا دلا دلا كل واحد يتعرف على شنطته 😂

منقول هههههه

الصورة لمطار عدن pic.twitter.com/mkVnz5jRtv — عزالدين الشعيبي (@R5t8j6YnuJxMZsT) May 17, 2022

وظلت الطائرة في مطار القاهرة منذ الخميس، لخضوعها لعمليات فحص واصلاح استمرت أربعة أيام، قبل أن تعود الثلاثاء، إلى مطار عدن.

ولم يتم إعلان نتائج تلك التحقيقات التي أجرتها لجنة وزارة النقل، كما لم يصدر أي تعقيب رسمي بشأن تلك الحوادث من إدارة شركة طيران اليمنية.

وحول تفاصيل حادثة انفجار إطار طائرة شركة اليمنية وعطب محركها يوم الخميس الماضي في مطار القاهرة، كشف مدير عام منطقة عدن في الشركة، الكابتن خالد النعمي، في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ماحدث في رحلة القاهرة، هو أنه بعد أن تحركت الطائرة في طريقها الى المدرج والاقلاع حدث عطب في احدى الاطارات، وعاد كابتن الطائرة الى الموقف وتم استبدال الاطار وتحركت مرة اخرى للاقلاع، لكن حينها حدث خلل في الكمبريسر (جزء من المحرك) وعاد الكابتن بالطائرة الى الموقف، وتم انزال الركاب إلى الصالة“.

نحييكم من مطاااار

العاصمه عدن 💔👇

كهرباء مفيش المدرج حالة ام امه حاله

كل يوم يقرح اطار طياره

وقلك بتكلفه سفنطعشر مليار دولار المدرج حقت مطار صنعاء ع كيفك والكهربا شغال وقال صنعاء محاصره

امان ياربي امان

لعنبوكي واشفيقه pic.twitter.com/4fy6b89bd2 — قيصر الجنوب (@aljnob90) May 17, 2022

وأضاف ”كانت طائرة ثانية على وشك الوصول إلى مطار القاهرة قادمة من عدن، وقامت بأخذ كل ركاب الطائرة السابقة التي تعرضت لعطب، ولاحقا تم إرسال طائرة إسعافية لنقل ركاب الرحلة الأخرى“.

وقال النعمي ”تم إجراء عمليات فحص للطائرة التي تعرضت لعطب في محركها لمعرفة الخلل وإصلاحه، فلدى الشركة 5 طائرات في أسطولها الجوي، وما حدث لا يعتبر خروج طائرة عن الخدمة وإنما توقف مؤقت لحين إصلاحها وهو ماتم فعلا ”.

تذاكر باهظة

يشكو مسافرون يمنيون من ارتفاع أسعار تذاكر شركة طيران اليمنية بصورة كبيرة، إذ يتراوح سعر تذكرة رحلة الذهاب من عدن إلى القاهرة والعودة بين 550 إلى 700 دولار أمريكي، حيث يرون أن تلك الأسعار لا تتناسب مع خدمات الشركة المقدمة ونوعية طائراتها المستخدمة.

بدوره، رد الكابتن النعمي على تلك الشكاوى و الاستفسارات، مؤكدا أن ”المشكلة تعود إلى انهيار العملة اليمنية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، فقد كانت قيمة التذكرة قبل العام 2015 تتراوح بين 80 إلى 100 ريال يمني، وهي الأسعار التي كانت تساوي حينها 500 دولار“.

وعن ملكية شركة طيران اليمنية، أوضح النعمي ”مازال وضع الشركة كما هو منذ تأسيسها، حيث تعود 51% من ملكيتها للحكومة اليمنية، و 49% للمملكة العربية السعودية“.

وحول عدد وجودة طائرات اليمنية، أشار النعمي إلى أن الشركة تمتلك 5 طائرات مشتراة، وجميعها في حالة جيدة.

ضعف الجانب الرقابي

قال مصدران مطلعان في وزارة النقل اليمنية و الهيئة العامة للطيران المدني، إن جميع طائرات اليمنية تخضع للصيانة في مراكز معتمدة بالخارج وفق اشتراطات الهيئة العامة للطيران.

وعن أسباب تكرار الحوادث في طائرات اليمنية، كشف المصدران أن سبب ذلك يعود بدرجة رئيسية إلى ”ضعف الجانب الرقابي من قبل هيئة الطيران، وللأسف لا تستطيع الهيئة اتخاذ أي أجراء ضد شركة اليمنية، لأن معظم قيادات وموظفي الهيئة وقطاع سلامة الطيران والفنيين هم طيارون وموظفون سابقون لدى شركة اليمنية ومازالوا يستلمون رواتبهم من اليمنية“.

يذكر أن ثلاث شركات طيران وطنية تعمل في اليمن حاليا، وهي شركة اليمنية ”حكومية“ و السعيدة وبلقيس ”قطاع خاص“، إلا أن اليمنية هي الناقل الرسمي المعتمد.

ومنذ العام 2015 توقفت كافة شركات الطيران الأجنبية العاملة في اليمن جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثيين، وهو ما قلل من فرص التنافس في العروض، بينما مازال مركز الملاحة الجوية في صنعاء، ويستفيد الحوثيون من تحصيل رسوم مرور الطيران بالاجواء اليمنية بنحو 40 مليون دولار سنويا، ويعود سبب ذلك وفقا لوكيل الهيئة العامة للطيران المدني م. محمد ناشر، الذي تحدث في مؤتمر صحفي مطلع العام الجاري، إلى عدم وجود توجه حكومي جاد في نقل المركز إلى العاصمة المؤقتة عدن.