أبوظبي تعلن العودة الكاملة لجميع الأنشطة والفعاليات بنسبة 100%

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الخميس، اعتماد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% لجميع الأنشطة والفعاليات فيها.

وبحسب بيان رسمي نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، فإنه تقرر أيضاً تمديد مدة صلاحية حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن لتصبح 30 يوماً بدلاً من 14 يوما المعتمدة سابقاً.

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعتمد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة (بنسبة 100%) إلى جميع مواقع الأنشطة التجارية والسياحية والفعاليات في الإمارة pic.twitter.com/m3vhZ988jK — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) April 28, 2022

واعتمدت اللجنة استمرارية الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، على أن يدخل هذا التحديث حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة، وذلك تماشيا مع استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كوفيد-19.

يأتي ذلك تزامناً مع عزم العاصمة الإماراتية وفي إطار الاحتفالات بعيد الفطر، تنظيم عروض للألعاب النارية وإقامة حفلات موسيقية يحييها فنانون عرب وعالميون، من ضمنهم عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر ومارون 5، وذلك في الفترة من 1 – 6 مايو المقبل، في جزيرة ياس.

احتفالاً بعيد الفطر، جزيرة ياس تستضيف من 1 إلى 6 مايو عروض ألعاب نارية وحفلات موسيقية لفنانين عرب وعالميين، من ضمنهم عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر ومارون 5. لمزيد من المعلومات وشراء التذاكر، زوروا https://t.co/z5ublRQU6Z pic.twitter.com/LGUx6dcLCP — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) April 26, 2022

ويشترط لحضور الاحتفالات إبراز نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، بينما يتعين على غير المطعمين إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لم يمض على استلامها أكثر من 96 ساعة.

يأتي ذلك في ظل حالة من الانفتاح على الحياة الطبيعية بشكل كامل، شهدتها دول غربية وعربية مؤخراً، حيث قررت عدة دول إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الطبية، وأعادت الطاقة الاستيعابية لكامل سعتها، وقررت السفر بدون أي قيود من تلك التي فرضت خلال ذروة تفشي جائحة كورونا.

وأظهر إحصاء أجرته وكالة ”رويترز“ للأنباء أن أكثر من 509.65 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و623976​ نسمة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر كانون الأول 2019.

وكانت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا أحدث الشخصيات العامة الشهيرة التي أعلن عن إصابتها بفيروس كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، إن الاختبارات أثبتت إصابة مديرته العامة كريستالينا جورجيفا بكوفيد-19.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، في بيان، إن جورجيفا ”لديها أعراض خفيفة وتعمل عن بعد من المنزل الذي تعزل نفسها فيه“.

وقال الصندوق إن جورجيفا (68 عاما) تلقت التطعيم بالكامل، بالإضافة إلى تلقيها جرعة معززة، وتتبع البروتوكولات الأساسية لصندوق النقد والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.