مصر تقر قواعد جديدة لرسوم عبور اليخوت السياحية لقناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعديل قواعد تحديد رسوم عبور قناة السويس لليخوت السياحية التي تقل حمولتها عن 300 طن.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، أن تعديل قواعد تحديد رسوم عبور اليخوت السياحية لقناة السويس، يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز سياحة اليخوت بمنطقة القناة، للتيسير على العملاء وتوفير الوقت وإتاحة إمكانية تحديد اقتصاديات الرحلة لأصحاب اليخوت بشكل مسبق، وفقا للوجهة والبرنامج السياحي المخصص للرحلة.

ويتطلب تحديد رسوم عبور قناة السويس لليخوت السياحية التي تقل حمولتها عن 300 طن، وفقا للقواعد الجديدة، توافر الحمولة الكلية الدولية على أي من الشهادات الصادرة لليخت، وفقا للبيان.

ويتم تحصيل رسوم عبور القناة على أساس الحمولة الناتجة عن المعادلة ”حاصل ضرب الحمولة الكلية الدولية *1.20″، ولتحديد رسوم عبور القناة لليخوت السياحية التي لا تتوافر لها الحمولة الكلية الدولية يمكن استخدام الحمولة الناتجة عن المعادلة ”حاصل ضرب الطول الكلي لليخت (أكبر عرض اليخت) أكبر عمق لليخت“ / 2.83.

ويقتصر استخدام المعادلتين السابقتين على اليخوت التي تقل حمولتها عن 300 طن، ويبدأ استخدام هذه القواعد الجديدة، اعتبارا من يوم الأول من مايو المقبل.

ومن المقرر احتساب رسوم عبور اليخوت السياحية لقناة السويس وفقا للقواعد الجديدة بشكل آلي من خلال المنصة الرقمية الجديدة الجاري إنشاؤها والمزمع تفعيلها خلال الفترة المقبلة، مع تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للعبور والتراكي بمراسي اليخوت التابعة للهيئة.

وتتطلع الهيئة إلى تبني مبادرة جديدة بإسناد مهام التوكيل الملاحي لإحدى الشركات التابعة للهيئة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لأصحاب اليخوت، فيما أعلنت الهيئة عن مواقعها الإلكترونية لتلقي الشكاوى والاستفسارات الخاصة بأصحاب اليخوت.

ورفعت هيئة قناة السويس، رسومًا إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى 10%، من أول مارس/ آذار الماضي.

وأضافت الهيئة في سلسلة تعاميم، أن القرار يأتي ”تماشيًا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية، وتحسن اقتصادات السفن، وتطوير المجرى الملاحي، وخدمة العبور لقناة السويس“.

وقناة السويس هي ممر مائي اصطناعي ازدواجي المرور في مصر، يبلغ طولها 193 كم وتصل بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتنقسم طوليا إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات المرّة، وعرضيا إلى ممرين في أغلب أجزائها؛ لتسمح بعبور السفن في اتجاهين في نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا، وتعتبر أسرع ممر بحري بين القارتين، وتوفر نحو 15 يوما في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح.