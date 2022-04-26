الحكومة اليمنية تقدم حلولا لاستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء

أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الثلاثاء، تقديمها عدة حلول وخيارات، لتسهيل حصول المواطنين في المناطق غير المحررة، على جوازات سفر حكومية، سعيا منها لتجاوز عراقيل ميليشيات الحوثي، لتشغيل مطار صنعاء الدولي، حسب تعبيرها.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة على تويتر ”تأكيدا لحرص الحكومة على تجاوز العراقيل التي تضعها ميليشيات الحوثي، أمام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي، للعاصمة الأردنية، تنفيذا لبنود إعلان الهدنة، وحرصا على التخفيف من معاناة المواطنين، قدمت عدة خيارات، لتسهيل حصول المواطنين في المناطق غير المحررة، على جوازات سفر حكومية“.

تاكيدا لحرص الحكومة على تجاوز العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي امام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي للعاصمة الأردنية تنفيذا لبنود اعلان الهدنة، وحرصا على التخفيف من معاناة المواطنين، قدمت عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين في المناطق غير المحررة، على جوازات سفر حكومية — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 26, 2022

‏وأكد الإرياني ”استعداد الحكومة لإنشاء مركز إصدار للجوازات في مطار صنعاء، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على أن يبدأ التشغيل خلال 10 أيام من الاتفاق“، مشيرا إلى ”استعداد الحكومة، لإصدار جوازات، للمواطنين المضطرين للسفر من مناطق غير محررة، بالتنسيق مع مكتب المبعوث خلال 5 أيام، من إرسال الطلبات المستوفية للوثائق والشروط“.

1–استعداد الحكومة لانشاء مركز اصدار للجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع الامم المتحدة،على أن يبدا التشغيل خلال10ايام من الاتفاق

2-استعداد الحكومة لاصدار جوازات للمواطنين المضطرين للسفر من مناطق غير محررة،بالتنسيق مع مكتب المبعوث خلال5أيام من ارسال الطلبات المستوفيةللوثائق والشروط — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 26, 2022

وكشف الإرياني في تغريدة أخرى عن تخصيص كباين، في مركز الإصدار الآلي للجوازات بعدن، لسرعة وتسهيل إصدار الجوازات للمواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

ووفقا للإرياني، ستكون آلية إصدار الجوازات للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، من داخل عدن، عبر ”إرسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية، ضمن قاعدة بيانات 2014، عبر مكتب المبعوث، إلى مركز المصلحة بعدن، وسيتم تجديد الجوازات خلال مدة 24 ساعة“.

3-تخصيص كباين في مركز الاصدار الآلي للجوازات بعدن لسرعة وتسهيل اصدار الجوازات للمواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي

4-ارسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث الى مركز المصلحة بعدن، وسيتم تجديد الجوازات خلال مدة 24 ساعة — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 26, 2022

وقال الوزير اليمني ”‏للتوضيح، فإنه وعلى الرغم من أن معظم المسجلين للسفر، يحملون جوازات سفر حكومية، إلا أن مليشيا الحوثي، ترفض إعادة جدولة الحجوزات أولا، لمن لديهم جوازات حكومية، على أن يتم معالجة وضع من لا يحملون جوازات حكومية، وإصدار جوازات لهم، وفق الخيارات المطروحة، وإعادة تسجيل حجوزاتهم على رحلات لاحقة“.

للتوضيح فإنه وعلى الرغم من ان معظم المسجلين للسفر يحملون جوازات سفر حكومية، الا ان مليشيا الحوثي ترفض اعادة جدولة الحجوزات اولا لمن لديهم جوازات حكومية على أن يتم معالجة وضع من لا يحملون جوازات حكومية، واصدار جوازات لهم وفق الخيارات المطروحة، واعادة تسجيل حجوزاتهم على رحلات لاحقة — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 26, 2022

وكان من المزمع، أن تستأنف الرحلات التجارية في مطار صنعاء الدولي، الأحد الماضي، المغلق منذ 6 سنوات، إلا أن الحكومة اليمنية، لم تمنح الخطوط الجوية اليمنية، تصريحا بإنطلاق أولى رحلاتها التجارية من مطار صنعاء.

وأوضحت الحكومة اليمنية أن سبب قرارها هو ”عدم التزام ميليشيات الحوثي، بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة، عن الحكومة الشرعية“، متهمة ميليشيات الحوثي“بمحاولة استغلال الرحلات، خلال شهري الهدنة، لتهريب العشرات من قياداتها خارج البلاد، بأسماء ووثائق مزورة“.

ولفت البيان الحكومي، إلى أن: ”الميليشيات الحوثية، قامت عبر مكتب اليمنية في صنعاء، بإغلاق كافة منافذ البيع للتذاكر، وحصرت الإصدار في مكتب اليمنية في صنعاء، وتم إصدار تذاكر لمسافرين يحملون جوازات سفر صادرة عن الميليشيات“.