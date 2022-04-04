روسيا ستستأنف الرحلات الجوية مع 52 دولة صديقة

قال رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، اليوم الإثنين، إن بلاده تعتزم إنهاء القيود على الرحلات الجوية من وإلى 52 دولة، بعد التاسع من نيسان/أبريل، في إطار خططها للحد من الإجراءات المتخذة لإبطاء انتشار كوفيد-19.

وأضاف ميشوستين أن ”روسيا تعتزم استئناف الرحلات الجوية من وإلى الأرجنتين وجنوب أفريقيا و“الدول الصديقة“ الأخرى، في إشارة إلى الدول التي لم تنضم إلى الموجة الأخيرة من العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“ لنزع سلاح جارتها.

وفرضت روسيا قيودا واسعة على السفر في بداية جائحة فيروس كورونا في آذار/مارس 2020، وما زال الكثير منها ساريا لكنها توسعت بالتدريج في إدراج دول على قائمة البلدان التي تعتبرها آمنة للسفر الجوي.

وقال فريق العمل الروسي المكلف بمكافحة فيروس كورونا، إن من بين الدول الأخرى التي ستستأنف روسيا الرحلات الجوية معها، بعد التاسع من نيسان/أبريل، الجزائر ولبنان والصين وبيرو وباكستان.

وذكر ميشوستين أيضا أن ”روسيا سترفع القيود على السفر البري عبر الحدود مع الصين“.

وأغلقت روسيا مجالها الجوي أمام شركات الطيران في 36 دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبي كلها وعددها 27؛ ردا على العقوبات التي استهدفت قطاع الطيران الروسي بسبب غزو أوكرانيا.

وفي صعيد متعلق بحرب أوكرانيا، أفادت وكالة ”تاس“ الروسية، في وقت سابق يوم الإثنين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، وقع مرسوما لفرض إجراءات جديدة على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا بالنسبة لمواطني الدول غير الصديقة، وذلك كإجراء جوابي.

ونشر الموقع الرسمي لبوابة المعلومات القانونية، المرسوم بعد توقيعه من قبل الرئيس الروسي.

وجاء في الوثيقة أنه تم التوقيع على المرسوم ”بناء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للرد على الإجراءات غير الودية للاتحاد الأوروبي“، بحسب ما أورده موقع ”روسيا اليوم“.

وعلقت روسيا الاتحادية بناء على المرسوم، عددا من بنود الاتفاقات بشأن تسهيل التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي والنرويج والدنمارك وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين“.

إلى ذلك، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ”فرض قيود شخصية على دخول روسيا الاتحادية للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يرتكبون أعمالا غير ودية“، وفق المصدر ذاته.