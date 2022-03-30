تاس: تحويل جميع طائرات "شركة روسيه" إلى تسجيل روسي

قالت وكالة أنباء تاس يوم الثلاثاء إنه تم تحويل جميع طائرات الركاب البالغ عددها 125 التي تشغلها شركة الخطوط الجوية روسيه، وهي وحدة تابعة لشركة الطيران الحكومية الروسية إيروفلوت، إلى تسجيل محلي.

كانت موسكو قد اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري السماح لشركات الطيران بتسجيل حقوق الطائرات الأجنبية المستأجرة ومنح الطائرات شهادات صلاحية جوية روسية كطريقة للالتفاف على العقوبات الغربية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لروسيه، فإن ما يقل قليلا عن 50 بالمئة من طائراتها من صنع إيرباص وبوينج، والباقي من إنتاج شركة صناعة الطائرات المحلية سوخوي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قانونًا يسمح لشركات الطيران الروسية بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة، في خطوة تصعيدية جديدة لإنقاذ قطاع الطيران فى البلاد.

جاءت تلك التحركات ردًا على المهلة التي منحها الاتحاد الأوروبي لشركات التأجير بإنهاء العقود مع شركات الطيران الروسية، والتي من المفترض أن تنتهي في 28 مارس/ آذار الجاري.

ومن المرجح أن تبرر موسكو منع خروج الطائرات من البلاد إلى العقوبات المفروضة وحظر الطيران الجوي مع دول أوروبا، وهو ما سيؤدى إلى بحث الاتحاد تخفيف العقوبات حتى تتفادى شركات تأجير الطائرات الأوروبية الخسائر التي قد تصل إلى حد الإفلاس، بحسب لورين دونال، الباحثة الاقتصادية.

وتقدر القيمة السوقية للطائرات المستأجرة بحوالي 12 مليارا، وبالتالي من الصعب على الشركات الروسية أن تدفع القيمة للشركات التي تقوم بتأجير الطائرات لها، وفق دبلوماسي غربي.

ووصف عدد من الخبراء العقوبات التي فرضت على قطاع الطيران الروسي بأنها ضربة موجعة، وذلك لاستحواذ روسيا على 6 % من طاقة الطيران الدولي وفق إحصائيات 2021.

وقد يؤدى المزيد من التصعيد مع روسيا، بجانب ارتفاع تكاليف التشغيل وفي مقدمتها الوقود الذي تأثر بالحرب إلى زيادة أسعار تذاكر الطيران، بحسب ما أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية.

ووفقًا لشركة تحليلات الطيران Cirium، تمتلك شركات الطيران الروسية 980 طائرة ركاب في الخدمة، منها 777 مستأجرة.

ومن بين هذه الطائرات، تم استئجار 515 طائرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 10 مليارات دولار من شركات أجنبية مثل إيركاب (AER.N) وإير ليز (AL.N).

وكانت الحزمة الأولى من العقوبات التي فرضت على الطيران الروسي، عقب التدخل العسكري فى أوكرانيا هي حظر بيع الطائرات وقطع الغيار لشركات الطيران الروسية، ومع زيادة الأعمال القتالية فى أوكرانيا صعد الاتحاد العقوبات بحظر جميع الطائرات الروسية سواء التجارية أو الخاصة من التحليق في المجال الجوي الأوروبي والأمريكي والكندي.