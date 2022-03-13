المغرب يدشن أول خط جوي مباشر مع إسرائيل

انطلقت، اليوم الأحد، من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أول رحلة للخط الجوي المباشر الذي أطلقه المغرب في اتجاه إسرائيل، وذلك بإقلاع طائرة للخطوط الجوية المغربية نحو تل أبيب.

وذكر موقع ”هسبريس“ المغربي، استنادا إلى مصدر من داخل المطار، أن الرحلة الأولى ضمت وفدا من رجال الأعمال المغاربة.

ويتضمن الخط الجديد 4 رحلات أسبوعية مباشرة بين البلدين، مقابل 4300 درهم (حوالي 400 يورو)، حسب الإعلانات التي نشرت في بعض شوارع الدار البيضاء.

والهدف من هذا الإجراء، الذي كان مؤجلا بسبب كوفيد19، ”تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة“، حسب بيان سابق لشركة الخطوط الملكية المغربية.

كما أوضحت أن الخط الجديد ”يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل، التي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي“.

وبادرت الخطوط الجوية الإسرائيلية بإطلاق أول خط مباشر من تل أبيب نحو مراكش في أواخر شهر تموز/يوليو الماضي، ونقلت الرحلة مجموعة من السياح إلى المدينة الحمراء، لكن سرعان ما تم تعليق الرحلات بسبب الوضع الوبائي.

وكان السياح الإسرائيليون يصلون خلال السنوات السابقة إلى المغرب بواسطة رحلات غير مباشرة، بعد عبور بلدان أوروبية.

ويراهن المغرب بإطلاقه لهذا الخط الجوي الجديد، على استقطاب عدد مهم من السياح من إسرائيل، خصوصا المنحدرين من أصل مغربي والذين يمثلون نسبة مهمة من المجتمع الإسرائيلي.

من جهته، شجع مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمملكة ديفيد غوفرين، المغاربة على زيارة بلده من خلال تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“.

ويدخل إطلاق الخط الجوي المباشر، في إطار الإجراءات التي يقوم بها كل من المغرب و إسرائيل، لتنزيل الاتفاقات الاقتصادية التي وقعها الطرفان إثر استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما أواخر العام 2020 بوساطة أمريكية.

وكان آخر تلك الاتفاقات ذلك الذي تم توقيعه في 21 شباط/ فبراير 2022 الماضي، خلال زيارة وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي إلى المملكة.

وقالت باربيفاي في تصريح للصحفيين عقب توقيعها اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي مع نظيرها المغربي رياض مزور، إن ”مستوى التبادلات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا اليوم، والذي يبلغ 130 مليون دولار في العام، ليس كافيا يجب أن نصل بسرعة إلى 500 مليون دولار سنويا“.