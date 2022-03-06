الهجوم الروسي على أوكرانيا يعطل انتعاش السياحة في تركيا

مثل كل يوم أحد، يستقبل نوري ساني أصدقاءه القدامى حول مائدة الفطور الصباحي التركي السخي، لكن بقية الطاولات الموجودة حوله فارغة، فمطعمه القريب من الجامع الأزرق الشهير، خال من الزوار.

ويتنهد مدير مطعم ”شربتهانه“ الواقع في المنطقة التاريخية من إسطنبول، قائلا ”كان يجب أن يكون المطعم ممتلئًا في مثل هذا الوقت، والوضع أسوأ في أنطاليا (منتجع ساحلي في الجنوب التركي) كما يقول أصدقائي“.

وخلال أيام، اختفى الأوكرانيون وبدأ الروس إلغاء حجوزاتهم. فقد عصفت رياح الحرب بقطاع السياحة في تركيا الذي كان يمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة وكان بدأ للتو التعافي مع توقعات كبيرة لموسم 2022.

وأمام مسجد آيا صوفيا، تتقدم مجموعات من السياح الروس بخطى متسارعة خلف مرشدهم، رافضين إجراء أي مقابلة.

لكن بالنسبة للأوكرانيين، لم يعد هناك سوى السياح العالقين، ومن بينهم زوجان شابان قدِما من العاصمة الأوكرانية كييف كسائحين وتحولا إلى لاجئين. وهما يسعيان إلى مغادرة البلاد إلى وجهة ثالثة، ربما الولايات المتحدة، كما قالا وقد اغرورقت أعينهما بالدموع.

ويشكل الزوار من روسيا وأوكرانيا وحدهما أكثر من ربع السياح الذين قدموا إلى هذا البلد في 2021، حسب وزارة السياحة والثقافة التركية. قد جعلوا من إسطنبول والشواطئ التركية على البحر الأبيض المتوسط أو على بحر إيجة وجهتهم المفضلة.

ويأتي السياح الروس في الصدارة (4.5 مليون سائح) متقدمين على الألمان. وفي المرتبة الثالثة يأتي الأوكرانيون (مليونان).

وقال المسؤول في رابطة وكالات السفر التركية (تورساب) حميد كوك إن ”روسيا وأوكرانيا مهمتان جدا لقطاعنا السياحي، والحرب التي اندلعت بينهما تجعلنا جميعا متوترين هنا لأسباب إنسانية وتجارية، كنا نتوقع قدوم سبعة ملايين روسي و 2.5 مليون أوكراني هذا العام لكننا بالتأكيد سنضطر إلى مراجعة هذه الأرقام“، وأوضح أن ”الحجوزات للصيف تبدأ عادة في مثل هذا الوقت من العام في آذار/ مارس. لكن الطلبات توقفت“.

قسائم غير مدفوعة

أكد حميد كوك أنه ”إذا استمرت الأمور على هذا النحو فسنواجه مشكلة خطيرة“، موضحا ”نحاول التزام الهدوء قدر الإمكان“.

لكن في وكالته الصغيرة للسفر التي تقع بالقرب من مسجد آيا صوفيا، يبدو إسماعيل مصدوما. وقال وهو يسحب بعصبية قائمة بحجوزات لم يتم تسديد ثمنها إن ”الوكالات التي تعمل مع روسيا مثل وكالتي تعاني“.

وأضاف أنه يخشى أن يكون ”بدفعه كفالات للفنادق، خسر بالفعل أكثر من 11 ألف يورو“. وتابع ”إذا ألغت مجموعات أخرى حجوزاتها، فإنني سأخسر بين ستين وسبعين ألف يورو في المجموع“.

وأوضح إسماعيل أنه ”كان من المفترض أن تصل مجموعة خلال شهرين لكننا لم نتسلم المال بسبب توقف نظام التحويلات المصرفية (سويفت)، لذلك تم إلغاؤها. لكننا كنا دفعنا أجور الفنادق“.

وتخضع روسيا لعقوبات أوروبية وأمريكية تمنعها من الوصول إلى المعاملات المالية الدولية والأوروبية، ولم يتبقَّ سوى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ولم تنضم إلى العقوبات الدولية، على الرحلات الجوية مع موسكو.

وبسبب وجودها على تخوم الشرق الأوسط، عانت تركيا في السابق من عواقب الحروب في سوريا والعراق، الواقعتين على حدودها الجنوبية الشرقية.

وقال حسن دوزين الذي كان جالسًا مع أصدقائه في محل لبيع السجاد خلا من الزبائن، بالقرب من قصر توب كابي العثماني ”ما إن اندلعت الحرب في العراق ثم في سوريا حتى توقف السياح الأوروبيون والأمريكيون عن القدوم، خسرناهم اعتقدوا أننا قريبون جدّا من هذين البلدين.

ودوزين مقتنع بأنه ”سيحدث الأمر نفسه سينظرون إلى الخريطة ويرون البحر الأسود ويعتقدون أننا قريبون جدًّا من الحرب فلماذا يجازفون بالمجيء“، فيما لا يعترض زوجان شابان طلبا عدم كشف هويتيهما على ما يقوله دوزين، فقد أكد الزوج وقد بدا عليه القلق ”لا نريد أن نبقى هنا ألا تدركون أنهم قد يصيبونكم بصواريخهم“.