رويترز: إسرائيل والإمارات تبرمان اتفاقا لاستئناف الرحلات الجوية

نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ”شين بيت“، اليوم الجمعة، أن إسرائيل والإمارات أبرمتا اتفاقا لاستئناف الرحلات الجوية فيما بينهما.

وقالت الوكالة، إن إسرائيل والإمارات اتفقتا على ترتيبات أمنية تتيح لشركات الطيران الإسرائيلية استئناف جدول رحلاتها بالكامل إلى دبي، بحسب بيان شين بيت.

وأضاف البيان: ”تم الاتفاق على مبادئ عمل وترتيبات أمنية مشتركة ستتيح لشركات الطيران الإسرائيلية معاودة الطيران إلى دبي بانتظام“.

فيما أشادت شركة طيران ”إلعال“ الإسرائيلية بالقرار، وقالت إنها ستعود فورا لتسيير ثلاث أو أربع رحلات يوميا إلى دبي.

وأجبر خلاف يتعلق بالأمن في المطارات بدبي الجانبين على تقليص الرحلات.

وكانت كل الرحلات ستتوقف بحلول الثامن من مارس/ آذار ما لم يكن هناك اتفاق.

وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ”شين بيت“ أبدى قلقه، في فبراير الماضي، والذي لم يعط أي تفاصيل بشأنه، من ترتيبات في مطار دبي الدولي، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وقالت إسرائيل حينها إنها ربما توقف رحلات شركات طيران إسرائيلية إلى دبي بسبب خلاف حول ترتيبات أمنية، لكنها تدرس تحويلها إلى أبوظبي بدلا من ذلك، بينما أكدت مصادر إسرائيلية أن الخلاف حول هذه الترتيبات فني وليس سياسيا.

وكانت الترتيبات الأمنية التي تحدثت عنها إسرائيل تتعلق برحلات ثلاث شركات طيران إسرائيلية، هي ”إلعال“ و“يسرائير“ و“أركيا“، إلى مطار دبي الدولي.

وتخضع شركات الطيران الإسرائيلية لسلطة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ”شين بيت“.

ووفقا لخبراء في متابعة شؤون الملاحة الجوية فإن شركات الطيران الإسرائيلية تشتهر بوضع ضباط أمن خاصين بها في المطارات الدولية، حيث يقومون بإجراءات الاستجواب والتفتيش الأمني ​​للركاب.

وبدأت الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى الإمارات بعد إقامة علاقات رسمية بينهما في العام 2020.

وزار مئات الآلاف من الإسرائيليين الدولة الخليجية منذ ذلك الحين.

وتقوم شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي بتسيير رحلات مباشرة بين دبي وتل أبيب.

وتتطلع طيران الإمارات في دبي إلى بدء رحلات إلى إسرائيل، كما تسير شركتا الاتحاد للطيران وويز إير رحلات من أبوظبي إلى تل أبيب.

وكانت شركة ”إلعال“ أعلنت في 23 نوفمبر 2020 أنها ستُسيّر 14 رحلة أسبوعيا من تل أبيب إلى دبي، لتنضم بذلك إلى بضع ناقلات في تدشين مسارات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية.