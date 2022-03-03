مسؤول: 20 ألف سائح أوكراني في مصر ينتظرون العودة إلى أوروبا

قال مسؤول في السفارة الأوكرانية في القاهرة، اليوم الخميس، إنه يجري إعداد الترتيبات لمساعدة عدد يصل إلى 20 ألف سائح أوكراني عالقين في منتجعات مصرية على السفر إلى أوروبا، وإن كثيرين منهم مستعدون للتوجه إلى أوكرانيا لمحاربة القوات الروسية.

ويوجد أغلب السياح الذين يتراوح عددهم بين 17500 و20 ألفًا في شرم الشيخ، والغردقة، على البحر الأحمر، كما أن بعضهم في منتجع ”مرسى علم“ الواقع إلى الجنوب.

وقال يفين جوبييف نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأوكرانية إن عددًا قليلًا من السياح سافروا من تلقاء أنفسهم، غير أن السفارة تعمل مع السلطات المصرية، وشركات السياحة، لترتيب عودة الأوكرانيين إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.

وأضاف: ”كثيرون منهم يتصلون ويبدون استعدادهم للعودة، ويطلبون العودة لمحاربة الجنود الروس“، موضحًا أن السفارة تتولى ترتيب العودة فقط إلى دول ثالثة.

وقال جوبييف إن مصر التي تربطها بروسيا علاقات وثيقة، لكنها صوتت لصالح قرار بإدانة الغزو الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تسمح للأوكرانيين بالبقاء في الفنادق فئة 3 نجوم مجانًا ما داموا بحاجة لذلك.

وأردف: ”نحن نتوقع أن تعطينا الدول الأوروبية الضوء الأخضر لاستقبالهم … ويعمل حلفاؤنا هناك على تحديد المطارات التي يمكنها استقبال الأوكرانيين القادمين من مصر“.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني، اليوم الخميس، وسط ما يبدو أنه فشل في التخطيط حتى الآن، حيث توقفت قوتها الهجومية الرئيسة منذ أيام على طريق سريع شمال كييف، وتوقفت عمليات اجتياح أخرى على مشارف مدن تتعرض لقصف شديد.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا ارتفع إلى أكثر من مليون، وسقط مئات القتلى من الجنود الروس والمدنيين الأوكرانيين، كما سقطت روسيا نفسها في عزلة لم يتعرض لها من قبل اقتصاد بهذا الحجم.

وعلى الرغم من خطة المعركة الأولية التي قالت الدول الغربية إنها تستهدف الإطاحة السريعة بحكومة كييف، فإن روسيا لم تستولِ حتى الآن سوى على مدينة أوكرانية واحدة فقط، هي مدينة خيرسون الواقعة على نهر دنيبرو والتي دخلتها دباباتها، أمس الأربعاء.

وظل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، حيث يبث لقطات مصورة بانتظام للشعب، وقال في رسالته الأخيرة إن الخطوط الأوكرانية صامدة، وأضاف: ”ليس لدينا ما نخسره سوى حريتنا“.