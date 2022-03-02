بوينغ تعلق قطع الغيار والصيانة لشركات الطيران الروسية

قالت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات يوم الثلاثاء إنها ستعلق قطع الغيار والصيانة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية، وستعلق كذلك العمليات الرئيسية في موسكو بعد العملية العسكريةالروسية في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم بوينج ”مع استمرار الصراع، تركز فرقنا على ضمان سلامة زملائنا في المنطقة“.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الشركة تعليق العمليات في منطقتها الخاصة بالتدريب في موسكو وإغلاق مكتبها في كييف مؤقتا.

يأتي ذلك قبيل خطاب مرتقب للرئيس الأمريكي جو بايدن.

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أساء تقدير ردّ الفعل القوي والموحّد للغرب على غزو قواته لأوكرانيا.

وجاء في مقتطفات من خطاب بايدن حول ”حال الاتحاد“ الذي سيلقيه قرابة التاسعة ليلاً (02,00 ت غ الأربعاء) إنّ ”حرب بوتين كانت متعمّدة وغير مبرّرة. لقد رفض الجهود الدبلوماسية. لقد اعتقد أنّ حلف شمال الأطلسي لن يردّ. لقد اعتقد أنّه قادر على زرع الشقاق بيننا هنا في عقر دارنا. بوتين كان مخطئاً. نحن كنّا مستعدّين“.

وسيضيف بايدن بحسب المقتطفات التي نشرها البيت الأبيض ”خلال تاريخنا تعلّمنا هذا الدرس: إذا لم يدفع الديكتاتوريون ثمن عدوانهم، فإنّهم يتسبّبون بمزيد من الفوضى“.

وأفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، في عقوبة أساسية سبقها إلى فرضها على موسكو كلّ من الاتحاد الأوروبي وكندا ردّاً على غزو روسيا جارتها أوكرانيا.

وقالت الوسائل الإعلامية وبينها ”سي بي إس“ وسي إن إن“ و“وول ستريت جورنال“ إنّ الرئيس جو بايدن سيعلن رسمياً عن هذا الإجراء في خطابه حول حالة الاتحاد.

من جهة ثانية سيتطرّق بايدن في خطابه الى معدلات التضخّم المرتفعة جداً حالياً في الولايات المتحدة وسيقول ”لدينا الخيار. تتمثّل إحدى طرق محاربة التضخّم في خفض الأجور وجعل الأميركيين أكثر فقراً. لديّ خطة أفضل: بدلاً من الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، فلنُنتِج في الولايات المتحدة“.