شركة طيران إيروفلوت الروسية تلغي جميع رحلاتها إلى المدن الأوروبية

أعلنت شركة آيروفولت الروسية للطيران أنها تعلق اعتبارا من الاثنين كل رحلاتها باتجاه أوروبا بعد قرار الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي بالكامل أمام كل الطائرات الروسية.

وقالت الشركة في بيان نشر مساء الأحد ”بسبب القيود المرتبطة بالمجال الجوي التي وضعتها السلطات الأوروبية تعلق آيروفلوت اعتبارا من 28 شباط/فبراير 2022 وحتى إشعار آخر رحلاتها إلى كل الوجهات الأوروبية“.

وأعلنت كل من بلجيكا وألمانيا، الأحد، إغلاق مجالهما الجوي أمام جميع شركات الطيران الروسية، فيما تستعد السويد لذلك.

فقد أعلن رئيس حكومة بلجيكا، ألكسندر دي كرو، أن بلاده ستُغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسي، لتحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى، وفقا لوكالة فرانس برس للأنباء.

وكتب ألكسندر دي كرو عبر تويتر: ”قررت بلجيكا أن تغلق مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران الروسية“.

وتابع إن ”سماءنا الأوروبية مفتوحة. هي مفتوحة للذين يلمون شمل الناس، ليس للذين يهدفون إلى المهاجمة بعنف“.

كما أعلنت ألمانيا الأحد، أنها أغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، اعتبارا من الساعة (14.00 ت غ).

بدوره، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السويدي، هانز دالجرن، إن ”بلاده تستعد لإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، لتحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى منها بريطانيا وألمانيا ردا على غزو روسيا لأوكرانيا، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وقال هانز دالجرن، للإذاعة العامة (إس.أر)، إن ”بلاده قد تدفع كذلك باتجاه إغلاق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي“.

من جانبه، قال مسؤول من الاتحاد الأوروبي، إن حظر رحلات الطيران الروسية من التحليق في المجال الجوي للاتحاد، قد يكون ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، سيناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وأضاف المسؤول، أن الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي أغلقت بالفعل مجالها الجوي أمام الرحلات الروسية، وقد يُتخذ قرار رسمي بشكل أكبر قريبا.

وكان متحدث باسم وزارة النقل الألمانية، قد أفاد لوكالة فرانس برس، السبت، بأن برلين تريد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردّا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث إن ”وزير النقل فولكر ويسينغ يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية، وأمر باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل ذلك“.

وشددت ألمانيا موقفها ضد روسيا، السبت، بالموافقة على تسليم أسلحة إلى أوكرانيا التي تشهد حربا، واستبعاد موسكو جزئيّا من نظام ”سويفت“ للتحويلات المالية بين البنوك، وذلك بعد تعرضها لانتقادات اعتبرت رد فعلها على الغزو متساهلا.

ويعد قرار التسليح تحولا سياسيا كبيرا في ألمانيا التي التزمت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بعدم تسليم أسلحة ”فتاكة“ إلى دول تشهد نزاعات، رغم وجود استثناءات سابقة أثارت جدلا.