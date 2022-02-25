بريطانيا تمنع الطائرات الروسية الخاصة من التحليق في أجوائها

أعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس مساء الجمعة أنّ بلاده منعت الطائرات الروسية الخاصة من التحليق في أجوائها أو الهبوط في مطاراتها، في قرار دخل حيّز التنفيذ في الحال ردّاً على غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال شابس في تغريدة على تويتر ”لقد عزّزت الحظر الذي فرضناه في المملكة المتحدة حتى لا تتمكّن أيّ طائرة خاصة روسية من التحليق في المجال الجوي للمملكة المتحدة، أو الهبوط (في مطاراتها) – قرار فوري التنفيذ“.

وأضاف أنّ ”تصرّفات بوتين غير قانونية، وأيّ شخص يستفيد من العدوان الروسي على أوكرانيا غير مرحّب به هنا“.

وأتى هذا القرار غداة فرض بريطانيا حظراً على شركة الطيران الروسية الوطنية ”ايروفلوت“.

والمملكة المتحدة هي واحدة من أبرز الوجهات المفضلة للأثرياء الروس وعائلاتهم وقد تعرضت حكومتها لانتقادات شديدة لعدم قيامها بما يكفي لمنع تدفّق أموالهم إلى هذا البلد.

ويندرج هذا الإجراء في إطار سلسلة عقوبات فرضتها بريطانيا على روسيا رداً على غزوها أوكرانيا.

وأظهرت قائمة بريطانية للعقوبات، الجمعة، أن بريطانيا فرضت عقوبات تشمل تجميد الأصول على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإصداره الأمر بشن غزو على أوكرانيا، وعلى وزير الخارجية، سيرغي لافروف، الذي قالت إنه ”صانع قرار رئيس في الحكومة الروسية“، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وكان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أعلن، الجمعة، أن ”بلاده ترغب بعزل روسيا عن نظام – سويفت – للمدفوعات العالمية بين البنوك“.

وصرح الوزير البريطاني والاس، لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“: ”نود أن نذهب إلى ما هو أبعد، نود استخدم نظام -سويفت- هذا هو النظام المالي الذي يسمح للروس بنقل الأموال حول العالم لتلقي مدفوعات مقابل الغاز.. لكن كما تعلمون مثل أشياء كثيرة هذه منظمات دولية، وإذا لم تكن كل دولة تريد طردهم من نظام ”سويفت“، سيصبح الأمر صعبًا“، وفق ما نقلته ”رويترز“.

من جهته، أعلن البيت الأبيض الجمعة أنّ الولايات المتّحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بما في ذلك منعهما من دخول أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي للصحافيين إنّ منع السفر إلى الولايات المتحدة سيكون ”جزءاً“ من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على بوتين ولافروف لدورهما في غزو أوكرانيا.

وأضافت ”إنّه عنصر اعتيادي“ في العقوبات التي تستهدف شخصيات أجنبية، مكرّرة أنّ تفاصيل هذه العقوبات التاريخية على الرئيس الروسي سيتم كشفها في وقت لاحق.