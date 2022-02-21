الخطوط الكويتية ترفع حجم طلبية من إيرباص إلى 31 طائرة‎‎

قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية خلال مؤتمر صحفي بمدينة الكويت، إن الشركة رفعت حجم طلبية سابقة من إيرباص من 28 طائرة إلى 31 طائرة، مشيرا إلى أن الصفقة الجديدة تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار.

وقال إن الطلبية لشراء تسع طائرات إيرباص إيه 320 نيو، وست طائرات من طراز إيه 321 نيو، وثلاث طائرات من طراز إيه 321 نيو إل.آر، وأربع طائرات إيه 330-800 نيو، وسبع طائرات إيه 330-900 نيو، وطائرتين إيه 350-900.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الكويتية، إن 90 %؜ من طائرات إيرباص المطلوبة ستكون قد تم استلامها في 2026 و 100%؜ في 2028، مضيفا أن الصفقة الجديدة ستحقق 200 مليون دولار وفرا للخطوط الجوية الكويتية.

وكان معن رزوقي رئيس مجلس الإدارة قال لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني، إن الخطوط الجوية الكويتية تسعى للحصول على طائرات قادرة على القيام برحلات أطول دون توقف لتتوسع في أوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية.