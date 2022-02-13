مطاعم في طهران تضع تسعيرة الوجبات بالدولار

قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد، أن عدداً من المطاعم الراقية في العاصمة طهران، بدأت بعرض أسعار الوجبات التي تقدمها للزبائن بالدولار الأمريكي بدلاً من العملة الوطنية (التومان).

وذكر موقع ”التجارة نيوز“ الإيراني، أنه في ظاهرة غريبة، قامت مطاعم فخمة في العاصمة طهران بعرض أسعار الوجبات التي تقدمها بالدولار الأمريكي بدلاً من العملة الوطنية“.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن ”أسعار الأطعمة في بعض المقاهي والمطاعم تتراوح بين 7 ـ 50 دولارا (185 ألف ـ مليون و325 ألف تومان)“، مضيفاً أن ”هذه الخطوة جاءت بسبب أن أسعار المواد الغذائية في إيران تتزايد يومًا بعد يوم“.

ولفت التقرير إلى ”أن أرخص الأطعمة تكلف سبعة دولارات على الأقل، بينما أغلى طعام في القائمة الرئيسة يُباع بـ50 دولارًا“.

من جانبه، توعد رئيس اتحاد أصحاب المطاعم في إيران، علي أصغر مير إبراهيمي، بمحاسبة أصحاب المطاعم الذين يقدمون أسعار وجباتهم بالعملات الأجنبية.

وقال مير إبراهيمي في حديث لموقع ”التجارة نيوز“، ”إن الوجبات لا يمكن أن تُحسب الا بالعملة الوطنية وهي التومان“، وتوعد بمحاسبة ”المخالفين للقانون“.

وأضاف: ”نحن نعيش في إيران وعملة إيران هي التومان، لذلك يجب أن يكون تسعيرة المطاعم في جميع أنحاء البلاد على أساس العملة الوطنية وليس الدولار“.

وتابع مير إبراهيمي أن ”المطاعم التي تحصل على دولارات مقابل بيع طعامها وخدماتها غير مرخصة، وإذا وصلنا بلاغ بهذا الخصوص، فسيتم التعامل مع المطاعم المخالفة“.

وحسب التقرير، فإن الزيادة في أسعار المواد الغذائية هذه الأيام لا تتماشى مع دخل الأسرة، ولم يعد بإمكان بعض الأشخاص الحصول على السعرات الحرارية القياسية التي يحتاجونها يوميًا.

وهناك أيضًا، تقارير رسمية تفيد بأن نصيب الفرد من استهلاك العديد من الأطعمة، بما في ذلك اللحوم الحمراء، قد انخفض إلى النصف، في حين لا يتمكن بعض الإيرانيين من تحمل أسعار السلع الأساسية، لا سيما الذهاب إلى المطاعم التي تعتمد أسعارها على سعر الدولار.

وذكرت وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية في تقرير لها، أن العامل الأهم في زيادة خط الفقر هو التضخم المرتفع في مجموعتي الغذاء والسكن.

وتشير التقارير إلى أن هناك قائمة في بعض المناطق الفاخرة في طهران تظهر أن المجتمع الإيراني يعاني من الانقسامات الطبقية والفروق الهائلة في الدخل بين العائلات.

وأظهر تقرير صادر عن مركز الإحصاء في النصف الثاني من العام الماضي انخفاضًا بنسبة 46% في استهلاك الفرد من اللحوم في إيران، الأمر الذي دفعهم إلى أن يحوّلوا توجههم إلى سلع بديلة مثل فول الصويا والفطر.