طيران العال الإسرائيلية تتوقع عدم انتظام الرحلات إلى دبي بدءا من الأحد

قالت شركة طيران العال الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها لن تستطيع تسيير جميع الرحلات المنتظمة إلى دبي بدءا من الأحد المقبل، بسبب ما وصفته بـ“خلافات متعلقة بترتيبات أمنية في دبي“.

وأضافت الشركة، بحسب ما جاء في وكالة رويترز، أنه لن يكون بمقدور عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين اشتروا تذاكر طيران بالفعل السفر إلى هناك.

وكان مسؤول إسرائيلي أفاد، الثلاثاء الفائت، بأن شركات الطيران الإسرائيلية واصلت رحلاتها إلى دبي بعد تأجيل موعد نهائي لترتيبات أمنية جديدة للسماح بمزيد من المناقشات.

وأضاف المسؤول أن ”الترتيبات القائمة سينتهي العمل بها اليوم الثلاثاء(قبل يومين)“، ما يجعله الموعد النهائي الفعلي لمعالجة ”مخاوف“ الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) في محادثات مع السلطات في دبي.

لكن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه قال الثلاثاء، إن الطرفين ”اتفقا على استمرار الرحلات“.

وكان الإبقاء على رحلات طيران شركات العال ويسرائير وأركيا من تل أبيب، موضع شك، بعد أن أبدى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) قلقه، الذي لم يعط أي تفاصيل بشأنه، من ترتيبات في مطار دبي الدولي، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وكانت إسرائيل قالت الأحد الماضي، إنها ربما توقف رحلات شركات طيران إسرائيلية إلى دبي في الأيام القليلة المقبلة بسبب خلاف حول ترتيبات أمنية، لكنها تدرس تحويلها إلى أبوظبي بدلا من ذلك.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن الخلاف حول هذه الترتيبات فني وليس سياسيا.

وقد تكون الخلافات الحاصلة ناجمة عن رفض السلطات في دبي السماح للضباط الإسرائيليين بالمشاركة في الإجراءات الأمنية الخاصة بالطائرات الإسرائيلية.

ووفقا لخبراء في متابعة شؤون الملاحة الجوية فإن شركات الطيران الإسرائيلية تشتهر بوضع ضباط أمن خاصين بها في المطارات الدولية حيث يقومون بإجراءات الاستجواب والتفتيش الأمني ​​للركاب.

ووفقا لوكالة رويترز فإنه من المرجح أن تستفيد شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي إذا توقفت شركات الطيران الإسرائيلية عن تسيير رحلات إلى دبي؛ إذ تُسيّر هذه الشركة رحلات مباشرة إلى تل أبيب.

غير أن موقع ”واللا“ العبري أشار إلى أنه من المحتمل أن يؤدي الأمر إلى تعليق رحلات شركتي ”فلاي دبي“ وطيران الإمارات إلى إسرائيل.

وبدأت الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى الإمارات بعد إقامة علاقات رسمية بينهما في العام 2020. وزار مئات الآلاف من الإسرائيليين الدولة الخليجية منذ ذلك الحين.

وكانت شركة العال قد أعلنت في 23 نوفمبر 2020 أنها ستُسيّر 14 رحلة أسبوعيا من تل أبيب إلى دبي، لتنضم بذلك إلى بضع ناقلات في تدشين مسارات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية.