بعد فتح الرباط لمجالها الجوي.. إسرائيل تستأنف تسيير رحلاتها للمغرب

قررت شركات الطيران الإسرائيلية، إعادة تسيير رحلاتها للمغرب، وذلك في أعقاب إعلان المغرب فتح مجالها الجوي من جديد، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية في تقرير لها، إن ”شركة العال، وآركيع، ويسراير، قررت البدء بتسيير رحلات مباشرة الى المغرب قريبا جداً“.

وقالت الصحيفة العبرية، إن ”شركة ال عال للطيران، ستبدأ بتسيير الرحلات المباشرة للمغرب في 14 شباط/فبراير الحالي“.

بينما أعلنت ”شركة اركيع، أنها ستقوم ياستئناف رحلاتها إلى المغرب مرتين في الأسبوع، في شهر نيسان/أبريل المقبل، ثم ستقوم بمضاعفتها إلى أربع رحلات أسبوعية“ وفق ما أوردته الصحيفة.

وأوضحت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، أن ”شركة يسراير قررت البدء بتسيير الرحلات في 28 آذار/مارس المقبل“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”المغرب أعلنت عن فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية، حيث ستسمح لمن تلقوا اللقاحات بالدخول لأراضيها بدون الحاجة إلى الدخول بحجر صحي“.

وبينت صحيفة ”يسرائيل هيوم“، أن ”المغرب اشترطت إجراء فحص كورونا لمن سيدخل البلاد“، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية في المغرب المرتبطة بانتشار الفيروس آخذة بالتحسن، حيث تم رفع حظر التجول الليلي.

ولفتت الصحيفة العبرية في تقريرها إلى أن ”خطوط الطيران الملكية المغربية، ستقوم هي الأخرى بتسيير رحلات مباشرة إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة“.

واستطردت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ بالقول، إن ”شركة الطيران البرتغالية TAP أعلنت عن تسيير رحلات مباشرة إلى إسرائيل ابتداء من 20 شباط/فبراير“.

وبحسب التقرير الذي أوردته الصحيفة، ”ستعمل شركة الطيران البرتغالية على تسيير 4 رحلات أسبوعية على خط الطيران لشبونة-تل أبيب، بينما ستبدأ في 28 شباط /فبراير برفع العدد الى خمس رحلات أسبوعية“.

وفي أواخر العام الماضي، قررت شركة الخطوط الجوية المغربية إطلاق خط جوي مباشر مع إسرائيل، يعد الأول من نوعه، وذلك بعد أشهر قصيرة من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ووفق تصريحات سابقة لشركة الخطوط المغربية، فإن ”إطلاق هذا الخط، جاء بسبب احتياجات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل“.

ولفتت شركة الخطوط المغربية، إلى أن ”إطلاق الخطوط الجوية المباشرة يهدف أيضاً لتمكين السياح ورجال ونساء الأعمال من السفر إلى المغرب أو إلى إسرائيل“.