"الخطوط الكويتية" تستأنف رحلاتها التجارية إلى النجف العراقية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قالت وكالة الأنباء الكويتية، السبت، إن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت إعادة تشغيل رحلاتها التجارية إلى مدينة النجف العراقية، ابتداء من اليوم.

وعلّقت الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها إلى العراق مؤقتا، الشهر الماضي؛ عقب سقوط عدة صواريخ في مجمع مطار بغداد الدولي؛ مما ألحق أضرارا بطائرة مدنية غير مستخدمة.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية الكويتية أنها أعادت تشغيل رحلاتها إلى النجف، بواقع رحلتين أسبوعيا يومي السبت والأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس معن رزوقي في بيان صحفي، إن وجهة ”النجف“ تعد من الوجهات المهمة جدا، والتي يكثر الإقبال عليها لما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة.