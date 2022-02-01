مصر تلزم شركات الطيران بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب

أصدر وزير الطيران المدني المصري محمد منار عنبة، قرارا يلزم جميع شركات الطيران العاملة في البلاد، بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب لجميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى مصر، بما فيها بيانات أطقم الطائرات وفقا للمواصفات المطلوبة.

ويسري القرار على جميع شركات الطيران التي تسير رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخلية أو خارجية، وكل طـائرة تستخدم مطارات مصر، بما في ذلك ”الترانزيت“.

ونص القرار على أن يتم تقديم البيانات المسبقة والنهائية للركاب ”API“ لجميع الطائرات المغادرة من مطارات مصر بشكل متزامن، مع إنهاء إجـراءات سفر الركـاب وفي مهلة أقصاها 5 دقائق من وقت إنهاء الإجراءات.

ووفقا للقرار ”تقدم البيانات النهائية للركاب في مهلة لا تتجاوز وقت إقفال أبواب الطائرة قبل إقلاعها“.

ويلزم القرار جميع شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية، ”الالتزام بالموعد المحدد لإرسال البيانات المسبقة اعتبارا مـن الأول من آذار/ مارس المقبل، بهدف إجـراء التجارب الأولية لتحليل وجمع البيانات، إلى حين تحديد الموعد النهائي للالتزام التام بإرسال البيانات بالتنسيق مـع شـركة SITA العاملة حاليا لتنفيذ وإعداد النظام الآلي لتسجيل ومراقبة المسافرين“.

كما نص القرار على أن ”يحصل رسما للاستعلام المبكر عن الركاب لغايات تطبيـق وتنفيذ وتشغيل النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب والخدمة المساندة، بحيث يستوفى رسم وقدره 1.99 دولار أمريكي عن كل راكب قـادم أو مغادر من ترانزيت أو محول لمصر“.

واستثني من قرار الرسم ”أطقم الطائرات والأطقم الإضافية والأطفال أقل من عامين،“.

وأكد القرار أن ”المعلومات وبيانات الركاب، محمية وفقا لأحكـام قـانون حمايـة البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وتسري عليه أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن“.

وينص القرار على أن ”يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام من شركات الطيران بالعقوبات المنصوص عليها فـي قـانون الطيران المدني، وفي حال التأخر في إرسال البيانات أو إرسال البيانات غير السليمة يعاقـب بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه كحد أقصى عـن الرحلـة الواحـدة، وفي حال الامتناع وعدم إرسال بيانات الركاب، يتم سداد غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه كحد أقصى عن الرحلة الواحدة“.