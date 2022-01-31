بالتزامن مع زيارة تميم لواشنطن.. الخطوط القطرية تبرم صفقة الطائرات مع بوينغ

قدمت الخطوط الجوية القطرية طلبا إلى شركة بوينغ لشراء 34 نسخة شحن جديدة من الطائرة 777 إكس، وأضافت ما لا يقل عن 25 طائرة بوينج 737 ماكس الاثنين بما يتجاوز 30 مليار دولار خلال زيارة دبلوماسية لواشنطن، مما يعزز الروابط الاقتصادية الأمريكية مع الخليج.

تمثل الصفقة دفعة لبوينغ في وقت تواجه فيه مشكلات صناعية ومالية، وتعكس تغيرات في سوق الطائرات بعد أن دخلت الخطوط الجوية القطرية في خلاف تعاقدي ويرتبط بأمور السلامة مع شركة إيرباص الأوروبية.

وارتفعت أسهم بوينغ خمسة بالمئة تقريبا بعد زيادة حجم طلبية طائرات الشحن بشكل غير متوقع من خلال طلب شراء طائرات بوينج 737 ماكس. وتزامن الاتفاق مع زيارة أمير قطر لواشنطن والتي أشادت خلالها الولايات المتحدة بالدولة الخليجية باعتبارها حليفا رئيسيا لها.

جاء ذلك بعد أيام من المفاوضات المحمومة بعد أن ألغت شركة إيرباص طلبية لشراء 50 طائرة شحن من طراز إيه321 نيو في خضم نزاع قانوني محتدم مع الخطوط الجوية القطرية حول عيوب في طائرة أكبر.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن المفاوضين بذلوا جهودا مضنية على مدى أسبوعين، ووجه انتقادا إلى شركة إيرباص.

وأضاف خلال حفل توقيع بالبيت الأبيض، حضره قياديون من شركة بوينج وشركة جنرال إلكتريك المصنعة للمحركات ”نود بناء علاقات طويلة الأمد مع شركاء موثوق بهم وفي سياق يعمل فيه الطرفان معا لتحقيق هدف مشترك“.

وأحجمت إيرباص عن التعليق.

والطلب المؤقت لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز 737-10، وهي الأكبر في عائلة ماكس، يجعل اتفاق الاثنين صفقة محتملة تضم 100 طائرة. وكانت رويترز قد أوردت نبأ عن صفقة الطائرات 737 ماكس في وقت سابق اليوم.

وتمثل الصفقة أول طلب لشراء نسخة شحن من أكبر طائرة ركاب ذات محركين في العالم، 777 إكس، والتي تأجل دخولها إلى الخدمة لأكثر من ثلاث سنوات حتى أواخر عام 2023 أو ما بعده.

وقال ديف كالهون الرئيس التنفيذي لشركة بوينج في حفل توقيع العقد اليوم ”ستكون الطائرة 777 إكس الأفضل في العالم على الإطلاق“.

ووافقت بوينغ على تحويل ثلث طلب قطر الحالي لشراء 60 طائرة ركاب 777 إكس، والتي يقل الطلب عليها حاليا، إلى طائرات شحن من أجل الفوز بالطلبية.

وفي حديثه على هامش اجتماعات رفيعة المستوى حول أمن الطاقة في ظل الأزمة الأوكرانية، عبر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية عن دعم الشركة للاقتصاد الأمريكي. وتواجه الشركة شكاوى تجارية من شركات طيران أمريكية تتعلق بإعانات مزعومة.

وقال الباكر ”يسعدني بشكل خاص أن طلب الطائرات سيؤكد بشكل أكبر دعم الخطوط الجوية القطرية للاقتصاد الأمريكي والوظائف الأمريكية“.

وتمثل الصفقة لشركة بوينغ فرصة لالتقاط الأنفاس من التأثير المستمر لأزمة سلامة تتعلق بالطائرة 737 ماكس والتأخير في طرح نسخة الركاب من الطائرة 777 إكس ومشاكل إنتاج الطائرة 787 دريملاينر.

وقالت بوينغ إن طلب طائرات الشحن سيحافظ على أكثر من 35 ألف وظيفة في الولايات المتحدة يبلغ تأثيرها الاقتصادي السنوي يبلغ 2.6 مليار دولار.