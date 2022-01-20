بعد تعليقها بسبب مخاوف تشغيلية.. طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى المدن الأمريكية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت ”طيران الإمارات“ استئناف تشغيل رحلاتها إلى 9 مطارات في الولايات المتحدة الأمريكية، بدءا من غد الجمعة، وذلك بعد إعلانها سابقا عن تعليق تلك الرحلات؛ بسبب مخاوف من تأثير خطط إنشاء شبكة اتصالات الجيل الخامس ضمن المطارات.

وقالت طيران الإمارات في بيان، اليوم الخميس، إنه بدءا من الجمعة، ستستأنف تشغيل رحلاتها بطائرات ”بوينغ 777“ إلى كل من شيكاغو ودالاس فورت وورث وميامي ونيوآرك وأورلاندو وسياتل.

وستعود الرحلات إلى كل من بوسطن وهيوستن وسان فرانسيسكو، اعتبارا من يوم السبت المقبل. في حين لم توقف طيران الإمارات رحلاتها إلى كل من لوس أنجلوس ونيويورك (جي أف كاي) وواشنطن العاصمة.

وتشغل ”طيران الإمارات“ أيضا طائرات شحن من طراز بوينغ 777 إلى كل من شيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس وكولومبوس وأغواديلا؛ لنقل الصادرات والبضائع الأساسية، مثل الأغذية والأدوية الضرورية.

وقال رئيس ”طيران الإمارات“ تيم كلارك في بيان: ”نعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه تعطل العمليات مؤقتا لعملائنا من وإلى بعض الوجهات في الولايات المتحدة. نحن نضع السلامة دوما على رأس أولوياتنا، ولن نخاطر أبدا في هذا الأمر“.

وأضاف: ”ندرك جيدا أيضا أن هذا إرجاء مؤقت، وأن الحل طويل الأمد مطلوب، وسوف نواصل العمل مع مصنعي الطائرات والجهات التنظيمية المعنية؛ لضمان استمرار عملياتنا بأمان تام“.

وكانت ”طيران الإمارات“ قد أفادت أمس الأربعاء، بتعليق رحلاتها إلى تسع مدن في الولايات المتحدة؛ بسبب ”مخاوف تشغيلية“ مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأمريكية.

وبدأت شركتا الاتصالات فيرايزن وإي تي آند تي تشغيل شبكة الجيل الخامس في الولايات المتحدة، الأربعاء، من دون أن يتسبب ذلك بعرقلة تذكر في رحلات الطيران، عقب إرجاء نشر هذه التكنولوجيا اللاسلكية الجديدة.