"طيران الإمارات" تعلق رحلات إلى وجهات أمريكية بسبب تشغيل شبكات 5G

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، أنها ستعلق رحلاتها إلى وجهات أمريكية، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، وحتى إشعار آخر، وفق ما ذكرته وكالة ”رويترز“.

وقالت الشركة في إشعار على موقعها الإلكتروني، إن ”القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة“، مضيفة أن من“بين الوجهات: بوسطن، وشيكاغو، ودالاس فورت وورث، وهيوستن، وميامي،، ونيوارك، وأورلاندو، وسان فرانسيسكو، وسياتل“.

وأصدر رؤساء شركات الطيران الأمريكية الكبرى تحذيرات من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس، دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات البلاد.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ رسالة عن رؤساء شركات، قالوا فيها: ”نكتب إليكم بشكل عاجل لنطلب تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريبًا من مدارج المطارات، كما حددت ذلك إدارة الطيران الفدرالية، أف دي آي، في 19 كانون الثاني/يناير 2022“.

وبحسب ”فرانس برس“، فإن الرسالة الموجهة لوزير النقل الأمريكي، بيت بوتيدجيج، ومسؤولين حكوميين، حذرت من ”كارثة اقتصادية“ في حالة استمرار شركتي ”فيرايزون“ و“آي تي أند تي“ بنشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران، في حين أرجأت شركتا ”فيرايزون“ و“آي تي أند تي“ إطلاق خدمة ”الجيل الخامس سي-باند“ الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.

كما حثت الرسالة السلطات الأمريكية على ”اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان عدم نشر الجيل الخامس، عندما تكون الأبراج قريبة جدًا من مدارج المطارات، إلى أن تتمكن إدارة الطيران الفدرالية من تحديد كيفية القيام بذلك بأمان، ودون حدوث اضطرابات كارثية“، إذ وقّع الرسالة الرؤساء التنفيذيون لشركات طيران: ”أميركان“ و“يونايتد“ و“دلتا“ و“ساوث وست“، بالإضافة إلى عملاقي الشحن: ”فيديكس“ و“يو بي إس“.

وأعطت إدارة الطيران الفدرالية، يوم الأحد الماضي، موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين ”ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثرًا بتداخل الترددات من أصل 88″، في وقت تخشى فيه شركات الطيران من أن عدم شمول الإجراءات جميع المطارات، ”يمكن أن يتسبب باضطرابات كبيرة، بينها وقف آلاف الرحلات، ما قد يوقف الحركة التجارية في البلاد“.