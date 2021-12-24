أمريكا ستفتح حدودها أمام رعايا 8 دول أفريقية نهاية ديسمبر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سترفع في 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري، القيود التي فرضتها على الرحلات من 8 دول أفريقية للحد من تفشي المتحورة ”أوميكرون“.

جاء ذلك حسب ما أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

ويُمنع حاليا الأفراد الوافدون من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي من دخول الأراضي الأمريكية.

واتخذت تلك الخطوة بناء على قرار تم إصداره في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما ذكر البيت الأبيض.

وأكدت الحكومة الأمريكية في بيان أصدره مسؤول كبير في البيت الأبيض أن قرار رفع القيود يعود إلى ”سببين أساسيين“، الأول أن ”اللقاحات الحالية تحمي بفاعلية ضد شكل خطير (من كوفيد-19) مرتبط بأوميكرون، خاصة بعد جرعة معززة“.

وأضاف أن السبب الثاني هو أن ”المسافرين الدوليين الوافدين من هذه الدول لن يكون لهم تأثير ملحوظ على عدد الإصابات في الولايات المتحدة“ بعد انتشار المتحورة أوميكرون على نطاق واسع فيها.

وتعرضت إدارة الرئيس جو بايدن لانتقادات كثيرة بسبب فرضها القيود المذكورة فقط على دول أفريقيا الجنوبية بينما كانت المتحورة الجديدة تتفشى في كل أنحاء العالم.

وأعلنت عدة دول عن فرض قيود أمام المسافرين القادمين إلى أراضيها من عدة دول أفريقية كان منها الإمارات والمغرب والكويت.