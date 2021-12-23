الإمارات تعلق دخول القادمين من 4 دول أفريقية

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الخميس، تعليق دخول المسافرين القادمين من 4 دول أفريقية، هي: كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا، إلى جانب فرض متطلبات جديدة للقادمين من أوغندا وغانا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ونقلت الوكالة الرسمية عن ”الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث“ و“الهيئة العامة للطيران المدني“، قرار ”تعليق دخول المسافرين القادمين من كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من يوم السبت الموافق 25 ديسمبر الجاري الساعة 7:30 مساءً“.

ويشمل القرار، ”تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول“.

وسيسمح بنقل الفئات المستثناة من كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا إلى دولة الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات وكينيا، وتنزانيا، وأثيوبيا، ونيجيريا والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.

وبموجب القرار، سيتم إلزام الفئات المستثناه بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحصا مخبريا مسبقا PCR خلال 48 ساعة وفحصا سريعا Rapid-PCR في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة كلما أمكن بالإضافة إلى فحص مخبري PCR في المطار عند القدوم.

يتطلب من المواطنين الإماراتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإقامات الذهبية الالتزام بحجر مدته 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول البلاد.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول الأخرى لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة.

وحسب القرار، يمنع سفر مواطني دولة الإمارات إلى كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا ، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.

بالإضافة إلى ذلك فقد أعلنت الهيئتان متطلبات جديدة للقدوم إلى الدولة من الدول التالية: أوغندا وغانا عبر رحلات الطيران المباشرة حيث سيتم طلب فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وإجراء فحص سريع Rapid-PCR في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة.

وسيتم الطلب من القادمين من هذه الدول عبر رحلات الترانزيت ضرورة إجراء فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وإجراء فحص سريع Rapid-PCR في حرم مطار الوجهة الرئيسية المغادرين منها خلال 6 ساعات من موعد المغادرة، بإلإضافة إلى ضرورة إجراء فحص سريع Rapid-PCR إضافي في حرم مطار دول الترانزيت قبل الدخول إلى دولة الإمارات.

وطالبت الهيئة جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم لضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.