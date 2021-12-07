"هيلتون" تعتزم مضاعفة عدد فنادقها في السعودية إلى 75 خلال 5 سنوات

أعلنت سلسلة فنادق هيلتون العالمية، اليوم الثلاثاء، التزامها بالتوسع بنسبة 600% في المملكة العربية السعودية والقفز من 15 فندقا حاليا إلى 75 خلال السنوات الخمس القادمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وقالت الوكالة إن ذلك جاء خلال لقاء جمع وزير السياحة أحمد الخطيب في الرياض بالرئيس التنفيذي لمجموعة هيلتون العالمية كريس ناسيتا؛ لبحث حضور ووجود مجموعة هيلتون العالمية في المملكة وخطط التوسع لدعم رؤية 2030.

وأوضحت الوكالة أن التوسع من جانب السلسلة، ”سيدعم مستهدفات رؤية 2030، ويوفر أكثر من 10,000 وظيفة جديدة بوصفها جزءا من التوسع الطموح في جميع أنحاء المملكة“.

ونقلت الوكالة عن الوزير السعودي الخطيب قوله: ”إن التزام هيلتون اليوم بفنادق جديدة يدل على ثقتهم في التقدم والنجاحات في المملكة العربية السعودية مع استمرارنا في تطوير منظومة السياحة، والوصول لهدف طموح يتمثل في الترحيب بـ100 مليون زائر بحلول عام 2030، وزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3,5% إلى 10%“.

وأضاف الخطيب: ”يهدف العمل مع شركات الضيافة والسياحة الرائدة عالميا مثل هيلتون إلى توسيع نطاق وحجم الخيارات المتاحة للسياح، وهو جزء أساسي من خطط الوزارة، كما أنه جزء من فلسفة العمل لدينا لإنعاش قطاع السياحة محليا وعالميا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ونحن اليوم بفضل الله نحرز تقدما كبيرا في ذلك“.

من جهته، قال كريس ناسيتا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيلتون: ”إنه لشرف كبير أن أعود إلى السعودية بإعلان خطط لتوسيع أعمالنا مع افتتاح علامات تجارية وفنادق جديدة في وجهات مختلفة في جميع أنحاء المملكة“.

وأضاف: ”كما أثني على العمل الذي تقوم به وزارة السياحة لتسهيل تطوير السياحة والضيافة، إنه حقا وقت رائع للسياحة في المملكة العربية السعودية. كما أن هيلتون في وضع مناسب للعب دور رائد في رؤية 2030؛ وذلك لخلق وظائف جديدة. ونحن نرحب في فنادقنا بالزوار من جميع أنحاء العالم“.

تجدر الإشارة إلى أن شركة هيلتون تدير في الوقت الحالي 15 فندقا في المملكة العربية السعودية، ولديها خطط لتوسيع أعمالها لتشمل أكثر من 75 فندقا، بما في ذلك إدخال علامات تجارية جديدة مثل: LXR Hotels & Resorts، وCurio Collection by Hilton، وCanopy by Hilton.

وسيدعم توسع هيلتون نقاط جذب سياحية جديدة في المملكة، مثل: بوابة الدرعية وجزر البحر الأحمر وغيرهما.