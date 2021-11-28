المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية القادمة لمدة أسبوعين بسبب "أوميكرون"

أعلنت الحكومة المغربية، الأحد، أن المملكة ستوقف استقبال جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة إلى البلاد لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم غد الإثنين؛ بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا ”كوفيد 19“.

ويواصل المتحور الجديد من فيروس كورونا ”أوميكرون“، انتشاره في مختلف أرجاء العالم، إذ تم يوم الأحد رصد 13 حالة في هولندا، وحالتين في كل من الدنمارك وأستراليا، على الرغم من سعي مزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.

وأعلنت السلطات الصحية في هولندا رصد 13 حالة إصابة بالمتحور ”أوميكرون“ بين ركاب على رحلات طيران قادمة من جنوب أفريقيا وصلت إلى أمستردام، يوم الجمعة.

وقال مسؤولو الصحة بنيوساوث ويلز، الولاية الأكثر ازدحاما بالسكان في أستراليا، إن شخصين قادمين إلى سيدني من جنوب القارة الأفريقية، مساء أمس السبت، تأكدت إصابتهما بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

وذكرت السلطات الصحية في الولاية أن الراكبين لم تظهر عليهما أعراض، وتلقيا التطعيم كاملا، وهما قيد الحجر الصحي الآن.

ودخل 12 مسافرا آخرين قادمين من جنوب القارة الأفريقية كذلك الحجر الصحي في فندق لمدة 14 يوما، ونصحت السلطات نحو 260 راكبا وأفراد طواقم طيران بالعزل المنزلي.

ويعد ظهور الحالتين في أستراليا أحدث مؤشر على احتمال أن يكون من الصعب احتواء المتحور الجديد. واكتشف ”أوميكرون“ لأول مرة في جنوب أفريقيا، ورُصد منذ ذلك الحين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وبتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ. وتتحرى النمسا اليوم الأحد حالة مشتبها فيها.

وأثار اكتشاف متحور ”أوميكرون“، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بأنه ”مقلق“، مخاوف على مستوى العالم من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ نحو عامين.

ومن المحتمل أن يكون متحور ”أوميكرون“ شديد العدوى، لكن الخبراء لا يعرفون بعد ما إذا كان يسبب إصابة أشد أو أقل شدة بمرض كوفيد-19.

وفرضت دول قيودا على السفر وحظرا على المسافرين من دول جنوب القارة الأفريقية.

وهبطت أسواق المال خاصة أسهم شركات الطيران وشركات أخرى مرتبطة بالسفر، يوم الجمعة، وسط قلق المستثمرين من أن يعطل انتشاره الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وهبطت أسعار النفط بنحو عشرة دولارات للبرميل.

وهبطت أغلب بورصات الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، وشهد مؤشر البورصة السعودية أكبر انخفاض في يوم واحد منذ نحو عامين.

وفرضت العديد من الدول حظرا أو تعتزم فرضه على المسافرين القادمين من دول في جنوب القارة الأفريقية.

وشجبت حكومة جنوب أفريقيا ذلك، أمس السبت، باعتباره إجراء ”غير عادل، وربما يضر بالاقتصاد“، قائلة إنها تُعاقب على قدرتها العلمية التي مكنتها من اكتشاف المتحور الجديد في وقت مبكر.

وفي بريطانيا حيث رصدت حالتا إصابة بالمتحور الجديد مرتبطتان بالسفر إلى دول في جنوب القارة الأفريقية، أعلنت الحكومة إجراءات في محاولة لاحتواء الانتشار، منها تشديد قواعد الفحص للواصلين إلى البلاد والتشدد على وضع الكمامات.

وفي ألمانيا أعلنت ولاية بافاريا كذلك عن حالتين مؤكدتين بالإصابة بالمتحور الجديد، أمس السبت.

وفي إيطاليا، قال معهد الصحة الوطني إن حالة رصدت في ميلانو لدى شخص قادم من موزامبيق.