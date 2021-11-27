"أجنحة الشام" السورية تسير أولى رحلاتها إلى أبوظبي

أقلعت يوم السبت، أول رحلة من دمشق إلى أبوظبي عبر شركة طيران أجنحة الشام، حسب ما نقلت ”رويترز“ عن وسائل إعلام سورية رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة أسامة ساطع قوله إن ”هذه الخطوة تأتي في إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية والوصول إلى العاصمة أبو ظبي تلبية لاحتياجات مسافريها ولتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بشكل عام بين البلدين“.

وأشار إلى أهمية فتح خط مباشر بين دمشق وأبو ظبي لجهة تطوير وتعزيز التبادل التجاري والثقافي والسياحي.

وبلغ عدد الركاب على متن الرحلة 147 راكبا.

من جانبه، أوضح حمدي خلف مدير تجاري في الشركة أن تشغيل محطة أبو ظبي خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى للتعاون في مجال الرحلات الجوية مع البلدان الأخرى لافتا إلى أنها ستكون هناك رحلة جوية قريبة إلى باكستان ورحلة إضافية بين حلب والشارقة لتصبح رحلتين أسبوعيا.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد استقبل في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في دمشق، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، آنذاك، أنه جرى خلال اللقاء ”بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسوريا، وأهمية هذه الزيارة في تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين“.

من ناحيتها، قالت وكالة الأنباء السورية ”سانا“ إن الرئيس الأسد بحث مع الشيخ عبد الله بن زايد سبل ”تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، خاصة في القطاعات الحيوية؛ من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات“.

وجاءت زيارة الشيخ عبد الله بن زايد إلى دمشق بعد تبادل الاتصالات الهاتفية خلال الفترة الماضية بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوري بشار الأسد.

وجاءت الاتصالات بين الطرفين بعد قرابة ثلاث سنوات على إعلان الإمارات عودة العمل في سفارتها في دمشق، التي ظلت مغلقة منذ الشهور الأولى لبدء الصراع في سوريا في عام 2011، حتى إعلان إعادة فتحها في ديسمبر 2018.