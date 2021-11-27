مصر توقف رحلات الطيران من وإلى جنوب أفريقيا

قررت مصر وقف رحلات الطيران المباشر من و إلى جنوب أفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، ”أوميكرون“.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد، في بيان له أن هناك عددا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وتتضمن جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني، مشيرا إلى أن القادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات المباشرة وغير المباشرة( ترانزيت ) سيخضعون لاختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة ٧ أيام، وعمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، ومتابعته لمدة سبعة أيام أخرى حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.

والجمعة تواردت أنباء على اكتشاف بلجيكا أحد المصابين القادمين من مصر بمتحور أوميكرون.

وردت وزارة الصحة في مصر، على تلك الأنباء، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار إنه ”لا توجد أية دلائل رسمية على هذه الإصابة“.

وأشار عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية ”النهار“ المصرية، إلى أن ”السلطات الصحية في أوروبا لم تعلن ذلك، كما أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن وجود أية مؤشرات أو إصابات لها علاقة بمصر“.

وأعرب عن دهشته من تناول الأمر دون توضيح مصدره، مضيفًا: ”الملاحظ هو بناء الخبر نقلًا عن تغريدة على مواقع التواصل، والمواطن المصاب كان موجودًا في مصر، يوم 11 من الشهر الحالي، وظهرت عليه الأعراض، يوم 22 من الشهر ذاته، أي بعد 11 يومًا، وهي مدة كافية لتلقي الإصابة من أي مكان آخر“.

وأضاف عبد الغفار، أن ”بلجيكا قررت منع قدوم الوافدين من جنوب أفريقيا بعد ظهور المتحور الجديد، وإذا كانت هناك دلائل رسمية فمن الأولى حظر قدوم الوافدين من مصر، كما أن السلطات الأوروبية لم تتطرق إلى أي شيء في هذا الإطار“.

وأكد أنه بالرغم من ذلك، ”تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية بناءً على تكليف القائم بأعمال وزير الصحة حاليًا خالد عبد الغفار، للاستفسار عن صحة ذلك عبر مكتب المنظمة في بلجيكا، وإخطار السلطات المصرية بالنتائج، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حال ثبوت ذلك“.