نيجيريا ترفع القيود على رحلات طيران الإمارات

قال وزير الطيران، الجمعة، إن نيجيريا رفعت القيود على رحلات طيران الإمارات.

وكانت نيجيريا قد أوقفت، في مارس/ آذار، طيران الإمارات عن تسيير رحلات من نيجيريا وإليها بعد أن فرضت الشركة إجراءات فحص جديدة للكشف عن كوفيد-19 على الركاب القادمين من الإمارات.

وقال وزير الدولة للطيران هادي سيريكا، الجمعة: ”تلقينا اليوم اتصالات من طيران الإمارات عن رفع بعض الشروط على السفر والتي كانت لدينا بواعث قلق إزاءها“.

ومضى يقول: ”بعد أن فعلت ذلك يكون من الضروري رفع الحظر (المفروض) على طيران الإمارات، وهذا الرفع للحظر والذي جاء تاليًا هو ناتج مفاوضات مطولة بيننا وبينهم“.