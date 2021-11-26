اقتصاد

نيجيريا ترفع القيود على رحلات طيران الإمارات
تاريخ النشر: 26 نوفمبر 2021 21:18 GMT
تاريخ التحديث: 26 نوفمبر 2021 22:15 GMT

نيجيريا ترفع القيود على رحلات طيران الإمارات

قال وزير الطيران، الجمعة، إن نيجيريا رفعت القيود على رحلات طيران الإمارات. وكانت نيجيريا قد أوقفت، في مارس/ آذار، طيران الإمارات عن تسيير رحلات من نيجيريا

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المصدر: رويترز

قال وزير الطيران، الجمعة، إن نيجيريا رفعت القيود على رحلات طيران الإمارات.

وكانت نيجيريا قد أوقفت، في مارس/ آذار، طيران الإمارات عن تسيير رحلات من نيجيريا وإليها بعد أن فرضت الشركة إجراءات فحص جديدة للكشف عن كوفيد-19 على الركاب القادمين من الإمارات.

وقال وزير الدولة للطيران هادي سيريكا، الجمعة: ”تلقينا اليوم اتصالات من طيران الإمارات عن رفع بعض الشروط على السفر والتي كانت لدينا بواعث قلق إزاءها“.

ومضى يقول: ”بعد أن فعلت ذلك يكون من الضروري رفع الحظر (المفروض) على طيران الإمارات، وهذا الرفع للحظر والذي جاء تاليًا هو ناتج مفاوضات مطولة بيننا وبينهم“.

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