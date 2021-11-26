المغرب يحظر دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا

قالت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، إن المملكة قررت منع دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا بسبب مخاوف تتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وأعلنت دول عدة عبر العالم منع الرحلات الجوية الآتية من دول تقع في جنوب القارة الإفريقية، بعدما رصدت في جنوب إفريقيا للمرة الأولى متحورة جديدة لفيروس كورونا، لها قدرة على العدوى بشكل أكبر من المتحورات السابقة.

ويوم أمس الخميس، أعلن علماء في جنوب إفريقيا اكتشاف ”متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا“، مشيرين الى أن المتحورة، التي تسمى ”بي.1.1.529″ تظهر عددًا مرتفعًا جدًا من الطفرات وقادرة على أن تنتشر بسرعة كبيرة“.

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الأفريقية، بسبب رصد متحورة جديدة لفيروس كورونا ”كوفيد-19“.

وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة غداة قرار مماثل من لندن: ”ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الأفريقية، بسبب المتحورة بي.1.1.529“.

وأعلنت مملكة البحرين، عن تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء، وإدراج ست دول عليها، وهو ما يفضي إلى تعليق دخول المسافرين القادمين على جميع الرحلات الجوية من تلك الدول، حتى الذين يدخلون المملكة بشكل مؤقت، مع وجود بعض الاستثناءات.

وقالت إدارة شؤون الطيران المدني، إن تفعيل نظام القائمة الحمراء، وإدراج ست دول عليها جاء بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بوقت سابق من اليوم الجمعة.

وأشارت شؤون الطيران المدني، إلى أن الدول الست، التي جرى إدراجها على قائمة الدول الحمراء، بعد تفعيل الأخيرة، هي: جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني.