البحرين تدرج 6 دول أفريقية ضمن "القائمة الحمراء" بسبب متحورة كورونا الجديدة

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، عن تفعيل نظام القائمة الدول الحمراء، وإدراج ست دول عليها، وهو ما يفضي إلى تعليق دخول المسافرين القادمين على جميع الرحلات الجوية من تلك الدول، حتى الذين يدخلون المملكة بشكل مؤقت، مع وجود بعض الاستثناءات.

وقالت إدارة شؤون الطيران المدني، إن تفعيل نظام القائمة الحمراء، وإدراج ست دول عليها جاء بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأشارت شؤون الطيران المدني، إلى أن الدول الست، التي جرى إدراجها على قائمة الدول الحمراء، بعد تفعيل الأخيرة، هي: جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني.

وأكدت شؤون الطيران، أنه سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بمن فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت.

وبينت أنه يستثنى من ذلك الأمر المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين، وذلك وفقا للإجراءات المقررة لهذه الحالات، لافتة إلى أنه سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقا للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

وأضافت شؤون الطيران المدني البحريني أنه يمكن الاطلاع على إجراءات الدخول لمملكة البحرين من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة.

وذكرت الوكالة الرسمية أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، ويتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري.

وأعلنت دول عدة عبر العالم منع الرحلات الجوية الآتية من دول تقع في جنوب القارة الإفريقية بعدما رصدت في جنوب إفريقيا للمرة الأولى متحورة جديدة لفيروس كورونا، لها قدرة على العدوى بشكل أكبر من المتحورات السابقة.

وأعلن علماء في جنوب إفريقيا الخميس اكتشاف ”متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا“، مشيرين الى أن المتحورة التي تسمى ”بي.1.1.529″ تظهر عددا مرتفعا جدا من الطفرات“ و“قادرة على أن تنتشر بسرعة كبيرة“.