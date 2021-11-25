مصر تفتتح طريق الكباش في مدينة الأقصر (فيديو)

افتتحت مصر مساء يوم الخميس طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر في جنوب البلاد، خلال احتفالية مهيبة في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني في بداية الاحتفالية إن الطريق الذي أعيد ترميمه يضم 1057 تمثالا.

وبدأ الافتتاح بقدوم الرئيس السيسي، سيرا على الأقدام داخل طريق الكباش، وسط استقبال عدد من الأطفال، بحضور كبار الشخصيات العامة، وسفراء بعض الدول الأجنبية بالقاهرة.

وتؤكد وزارة السياحة أن طريق الكباش سيجعل من مدينة الأقصر ”متحفا مفتوحا“ في بلد يوظف قطاعه السياحي مليوني شخص ويدر أكثر من 10% من إجمالي الناتج القومي.

ويبلغ طول طريق الكباش 2,7 كلم، وقام الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الفرعونية الـ30 (380-362 قبل الميلاد) بتشييد الطريق بصورتها النهائية حيث وضع تماثيل أبو الهول برؤوس الكباش مع نقش تذكاري يقول فيه: ”لقد أنشأت طريقا جميلا لأبي أمون رع محاطا بالأسوار ومزينا بالزهور ليبحر فيه إلى معبد الأقصر“.

وتم الكشف عن ملامح الطريق وأول تماثيله في العام 1949 ثم توقفت أعمال التنقيب إلى أن أستؤنفت مع مطلع الألفية الثانية ثم توقفت مرة أخرى عقب العام 2011، ثم استؤنف العمل مجددا اعتبارا من العام 2017، مجددا خلال العقدين الأخيرين، كما قال العناني خلال احتفالية الافتتاح، بحسب ”فرانس برس“.

ومجمع معابد الكرنك والأقصر، إضافة إلى المقابر الفرعونية في وادي الملوك ووادي الملكات، مسجلة كلها ضمن التراث العالمي لدى اليونسكو.

وتعد الآثار الفرعونية من أهم ثروات مصر السياحية كما أنها مصدر فخر قومي في بلد يزهو بحضارته الممتدة عبر آلاف السنين، ففي أبريل/نيسان، نقلت تلفزيونات العالم احتفالية كبيرة أقيمت بمناسبة ”موكب المومياوات“ الذي تم خلاله نقل مومياوات ملوك وملكات من العصر الفرعوني من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة المصرية الجديد.

وخلال الشهور المقبلة، تعتزم مصر افتتاح متحف جديد آخر هو ”المتحف المصري الكبير“ الذي يتم تشييده عند سفح الأهرامات وسيكون بديلا للمتحف المصري الحالي في ميدان التحرير الذي لم يعد يتسع لعرض مئات القطع الموجودة في مخازن وزارة الآثار المصرية في التحرير.